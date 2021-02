Független polgármesterjelöltként akart indulni Varga Judit férje Balatonhenyén

Alig egy hónappal a 2019-es magyarországi önkormányzati választás előtt jelentkezett be független polgármesterjelöltnek Balatonhenyén Magyar Péter, Varga Judit férje – derül ki a hvg.hu cikkéből. Az igazságügyi miniszter hitvesének, aki egyébként a Diákhitel Központ vezérigazgatója is, rá kellett jönnie azonban, hogy a Fidesz által szigorított összeférhetetlenségi szabályok miatt az állami megbízatásával nem fér össze a helyi politizálás.

Varga Judit és családja korábban lakóhelyükként képzelték el Balatonhenyét. Ahogy arról maga a politikus is beszámolt közösségi oldalán, saját pénzükből, illetve a csok igénylésével még egy házat is építettek ott 2016-ban. Az igazságügyi miniszter, mint írta, jogosan igényelte a támogatást, mert akkor még nem volt közszereplő. A ház már Varga Judit tavalyi vagyonnyilatkozatában is szerepelt.

A hvg.hu ír arról is, hogy Balatonhenye polgármestere most az erdélyi származású Kulin Miklós György, aki a többi között útfelújításra és különböző korszerűsítésre is kapott állami támogatást. És bár mint mondta, Varga Juditékkal ritkán találkozik, akkor is csak az utcán beszélgetnek, a sikeres pályázatokért pedig a Belügyminisztériumnak lehet hálás, segítséget Kontrát Károly parlamenti államtitkártól szokott kérni.