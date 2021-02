OGYÉI: az orosz vakcina megbízható, már jövő héten oltathatunk vele

Az orosz vakcina megbízható és biztonságos, egy kisebb adaggal már akár a jövő héten meg tudja kezdeni vele Magyarország az oltást – mutatott rá az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója a közszolgálati televízió szombat reggeli adásában.

Szentiványi Mátyás elmondta: a brit orvosi szaklap, a Lancet által is biztonságosnak és mintegy 92 százalékos hatékonyságúnak tartott oltóanyaggal kapcsolatban a magyar hatóságok a szer biztonságosságát, hatékonyságát és minőségét vizsgálják. Hozzátette:

a mellékhatásai kezelhetők, nem okoznak nagyobb problémát.

Minden, magára valamit is adó fejlesztő igyekszik rangos lapban publikálni az eredményeit, a Lancet is ilyennek számít. A brit orvosi szaklapban publikált eredmények pedig azt igazolják, hogy a vakcinában meg lehet bízni.

A főigazgató hangsúlyozta: a Szputnyik V vakcina ugyanolyan hatékonyságú, mint a nyugati vakcinák, a Pfizer vagy a ModernA.

Hozzátette: a vakcina hatvan év felett is biztonságos, ebben a korosztályban is 92 százalékos hatékonyságot mutatott, és 85 éves volt a legidősebb, akit oltottak vele. Bár rövid távú ismereteink vannak minden vakcináról, az bizonyos, hogy kialakít egy immunitást, de jó okunk van bízni abban is, hogy a vírus továbbadását is megakadályozza.

Az oltóanyag európai engedélyezésével kapcsolatban hangsúlyozta: az Európai Unió is két-három hónapot ad magának egy oltóanyag engedélyezésére, ami nyár elejére történhet meg. Ez nem befolyásolja a magyar oltásokat,

Magyarországon már megvan az engedély, és megkezdődhetnek az oltások akár már a jövő héten is.

Beszélt arról is, hogy Szerbiában már használják az oltóanyagot, és jók a tapasztalataik, a szernek kevés mellékhatását tapasztalták. A főigazgató szerint az, hogy Magyarország le tudott kötni egy nagyobb kontingenst a Szputnyik V-ből, fokozott biztonságot jelenthet a magyar emberek számára.