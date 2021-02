110 kilométeres széllel és mínusz 23 fokkal csap le a sarkvidéki hideg

Az átlagosnál melegebb idő már a végét járja, hiszen minden bizonnyal a hét második felében talán az év eddigi legmarkánsabb időjárás-változását tapasztalhatjuk meg – írja a metkep.hu.

Szerdán ér el minket a változást elősegítő ciklon. Ennek eleinte az előoldalán leszünk, így az északi megyéket leszámítva megenyhül az idő, és délen ismét 8-10 fok lesz. Északra azonban nem tud feljutni a meleg, ott fagypont körül alakul majd a hőmérséklet. Már szerdán is jelentős mennyiségű csapadék hullhat, ami északon, északnyugaton havas eső, eső és hó formájában valószínű. Megmaradó hó azonban csak északnyugaton lehet.

Csütörtök hajnalban a telet szeretők kezdhetnek izgulni, mivel hidegfront érkezik. Ekkor viharos, általában az óránként 60-80 kilométert, a Bakonyban, a budai hegyekben, a Pilisben, az Alpokalján és a Börzsönyben, valamint

a Balatonnál esetleg a 100-110 kilométer per órát is elérhetik a legerősebb széllökések.

A széllel sarkvidéki hideg tör be, ami órákon belül néhol közel húszfokos lehűlést okoz. Éjjel még csak az ország nyugati és északi harmadán, reggelre már a Tisza vonalánál is fagyhat. Estére országszerte mínusz öt fok köré, alá, északon akár mínusz tíz fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Ez annak fényében kifejezetten extrém, hogy hajnalban a Dunától keletre 7–12 fokot mérhetünk. Péntek reggelre ezeken a részeken is mínusz 7, mínusz 10 fokig hűlhet a levegő, miközben erős, viharos szél fújhat.

A csapadék estétől nyugat felől gyors ütemben vált át havazásba, és a déli órákban már országszerte hó formájában hullhat. Sajnos a hideg érkeztével fokozatosan a csapadék megszűnik, de még így is a jelenlegi számítások szerint

országszerte kialakulhat lepel és tíz centi közötti hóréteg. A legtovább keleten eshet a hó, ott akár péntek délig is kitarthat.

Később a hideg nagy valószínűséggel elárasztja hazánkat. A magasban mínusz 15, mínusz 23 fok közötti hőmérséklet valószínű, nagyjából 1500 méter magasan, ami az idei és

az elmúlt évek téli időjárásának az egyik, ha nem a leghidegebb időszakát jelentheti.

A hétvégén és az utána következő napokban hajnalban mínusz 20 fok köré, a havas, szélvédett tájakon esetleg az alá csökkenhet a hőmérséklet, napközben is jellemzően mínusz 5 és mínusz 12 fok közötti hőmérsékletek várhatók.