Vakcinakáoszra panaszkodnak a háziorvosok és az asszisztensek

A háziorvosi praxisokból már többször érkezett panasz, hogy a koronavírus-járvány idején folyamatosan munkaidőn kívül, munkaszüneti napokon küldik a hivatali leveleket a rendelőkbe. Rengetegszer változtatják a szabályokat, amiket elolvasni is nehéz, nemhogy alkalmazni – írja a Szeretlek Magyarország.

A portálnak nyilatkozó asszisztens elmondta, hogy legutóbb e hét végén közölték a rendelőjükkel, hogy hétfőn 10 óráig adják le a betegek névsorát az aznap 12 órára várható oltáshoz. Ennek szellemében behívták az érintetteket, ám a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hétfőn dél körül megírta, hogy mégsem lesz oltás. Az asszisztens felháborítónak tartja az eljárást, amivel őket is lejáratják. Több háziorvos is besokallt, és azt mondta:

Innentől kezdve csak akkor oltunk, ha a vakcina a hűtőnkben van.

Olyan eset is volt, hogy tízes listát kellett összeállítani a beoltandókról, és ettől nem lehetett eltérni,

vagyis ha nem jött össze tíz beteg, senki sem kaphatta meg a vakcinát.

Nagy a tanácstalanság abban a kérdésben is, hogyminden orvos kap-e oltóanyagot, aki beküldi a listát.A nyilatkozó háziorvos leginkább azt nehezményezte, hogy miközben napi 60-70 beteget lát el és tíz aktív covidost gondoz,feleslegesen ugráltatják. Az oltandók beleegyező nyilatkozatát is a háziorvosnak kell kitöltenie és a páciensekkel aláíratnia, az oltópontra jutásukat is ők szervezik, és az oltás utáni ambuláns lapot, valamint az oltási igazolást is a háziorvosnak kell összegyűjtenie és szétosztania. Ráadásula betegszállítók csak járóképes embereket visznek az oltópontra.