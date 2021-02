Maruzsa Zoltán: A kormány nem változtat az álláspontján, lesz tavasszal érettségi

Az oktatás rendszere működik – jelentette ki Maruzsa Zoltán az operatív törzs keddi tájékoztatóján. A köznevelésért felelős államtitkár felidézte: az Orbán-kormány döntése értelmében a kilencedik évfolyam felett távoktatásban tanulnak a diákok, míg az óvodákban, és az első évfolyamtól a nyolcadik osztályig az iskolában folyik az oktatás a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett.

Elmondta, hogy az operatív törzs havonta 300 ezer liter fertőtlenítőt biztosít az intézményeknek, és a védekezés eredményes volt, mivel januárban nagyon kevésszer kellett intézkedniük.

A középfokú írásbeli felvételik rendben zajlottak – mondta Maruzsa Zoltán. A vizsgákat 535 helyszínen írták, a tavalyi érettségin már bevált biztonsági intézkedések mellett. Nem végleges adatok alapján közölte, az első pótnapon 935 tanuló vizsgázott, a második pótnapra előzetesen 193 fő regisztrált. Összességében a felvételi vizsgákról azt mondta, hogy azok sikeresek voltak. Az átlag eredmények nem romlottak, az államtitkár szerint azért nem, mert a köznevelési rendszer a járványhelyzet ellenére is eredményesen látta el a feladatát.

Maruzsa Zoltán beszélt a tavaszi érettségiről is. Részletezte, hogy az írásbeli vizsgák idején egy teremben legfeljebb tíz diák lehet majd, a szóbeli vizsgákat pedig kellő távolságtartással biztonságosan meg lehet szervezni. Ismertette: tavaly csaknem 80 ezer, ősszel 30 ezer diák érettségizett le úgy, hogy nem alakult ki fertőzési gócpont. Leszögezte, a kormány nem kíván az álláspontján változtatni, tehát

A TAVASZI ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI ÉRETTSÉGIKET MEGTARTJÁK.

Maruzsa Zoltán közölte azt is, hogy 55 százalék regisztrált eddig a 60 év feletti pedagógusok körében a vakcinára, míg az összes pedagógus esetében 26 százalék ez az arány. Kéri, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak az érintettek, illetve azt, hogy a védelmi intézkedéseket mindenki tartsa be továbbra is.