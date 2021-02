Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a 120 éves tiszti kaszinó

A Magyar Királyi Tiszti Kaszinó, az MKB Bank emblematikus székháza 2020 decembere közepe óta nem az MKB Bank, hanem a frissen létrehozott Status Property Magántőkealap nevű gazdasági társaság tulajdonában van, amely Mészáros Lőrinc cégközpontjába, az Andrássy út 59.-be van bejelentve – írta a 24.hu.

A 120 éves tiszti kaszinó harminc éve került az MKB Bankhoz, és az utóbbi időszakban az MKB Üzemeltetési Kft. volt a tulajdonosa. 2020 novemberében a Takarékbankkal és a Budapest Bankkkal fuzionáló MKB Bank közleményben írta, hogy 100 százalékos tulajdonában álló MKB Üzemeltetési Kft. saját vállalkozást alapított. Az akkor pár napos alapítású, Status Palace nevű társaságba egy újabb apporttal áthelyezték a teljes bankszékházat.

Szó esik a cikkben arról is, hogy a tulajdoni lap szerint az összesen több mint 5000 négyzetméteres tömböt a földhivatal december 13-én írta át a Status Palace Kft. nevére, és két külön helyrajzi számon tartották nyilván. Maga a cég három nap múlva pedig új tulajdonosnál kötött ki. A vevő szintén egy Status cég volt, így Mészáros Lőrinc Andrássy úti irodaházában felállt a Status Palace Kft. – Status Real Estate Kft. – Status Property Magántőkealap tulajdonosi sor. A két kft.-t Gombai Gabriella vezeti, aki tavaly az MKB Bank igazgatóságába került, de rábíztak egy másik, Mészáros Lőrinchez köthető vagyonkezelő ügyvezetői posztot is.

Egyébként a tiszti kaszinó volt az az épület, amelyet az Antall-kormány titkos rendelet értelmében közös pártszékházként kapott meg a Fidesz és az MDF, 1993-ban azonban a Budapest Bank megvette a két párttól az ingatlant. Az MDF akkor 833 millió, a Fidesz pedig 697 millió forintot kapott érte. A 24.hu megemlíti azt is, hogy az Élet és Irodalom 1999-es tényfeltáró cikke szerint ebből a pénzből vásárolta be magát Orbán Viktor édesapja a Dolomit Kft.-be, hogy aztán a névérték töredékéért el is adja üzletrészét a Dolomit Kft.-nek, amelynek köszönhetően aztán a a miniszterelnök családja vagyonossá lett.