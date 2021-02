Vitaminokkal és meleg étellel segítik a hajléktalanokat a rendkívüli hidegben

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat meleg étellel és vitaminokkal segít a rendkívüli hideg időben a hajléktalanokon. A szervezet intézményeiben senkit nem utasítanak vissza helyhiány miatt − közölte a szolgálat csütörtökön az MTI-vel.

Amennyiben szükséges, új krízisférőhelyeket alakítanak ki, és megerősített utcai szolgálat gondoskodik az utcán éjszakázó rászorulókról. Az átázott ruhájú emberekhez a diszpécserközpontokban hívhatnak segítséget a járókelők.

Budapesten a 450 férőhely mellett a vörös kód riasztás idején további 50 ember fogadására alkalmas krízisszállást nyitnak meg, szükség esetén az előző évekhez hasonlóan a szervezet országos központjában is krízisszállót alakítanak ki.

A koronavírus-fertőzés miatt karanténba kerülő emberek számára létrehozott izolációs rész továbbra is fogadja azokat a hajléktalanokat, akiknek nincs hol tölteni a kéthetes karantént. A nappali melegedőkben meghosszabbított nyitva tartással várják a rászorulókat, ahol lehetőségük van ügyintézésre, főzésre, mosásra, valamint maszkot és vitaminokat is kérhetnek a szociális munkásoktól.

A szervezet az ország 12 városában 64 ellátó intézményben gondoskodik hajléktalan emberekről.

A hajléktalanokat ellátó diszpécserszolgálatok a nap 24 órájában várják a segítségkérő hívásokat: Budapesten a 06 1/338-41-86 telefonszámon, a regionális központok telefonszámai megtalálhatók a honlapon – írják.