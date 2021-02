Érvénytelen taj-számmal is mindenkinek jár az ingyenes oltás

A KORONAVÍRUS ELLENI OLTÁS INGYENES, AZT AZOK IS MEGKAPJÁK, AKIKNEK NAGYOBB JÁRULÉKTARTOZÁS MIATT FEBRUÁR 12-ÉN VAGY KÉSŐBB ÉRVÉNYTELENÍTIK A TAJ-SZÁMÁT

– nyilatkozta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek.

Izer Norbert hozzátette, az elmúlt fél évben 140 ezren ember jogviszonya rendeződött. Meglátása szerint

A PROBLÉMA FORRÁSA GYAKRAN A KÜLFÖLDI MUNKAVÉGZÉS.

Ahogyan az Index beszámolt február 12-től érvénytelenek lesznek azoknak a tajszámai, akik hathavi vagy annál is több egészségügyi szolgáltatási járuléktartozást halmoztak fel. Mindez az jelenti, hogy aki nem rendelkezik érvényes tajkártyával, ugyan továbbra is jogosult az állami egészségügyi ellátásra, megkapja a szükséges kezelést, kezeléseket, majd utána számlát is az adott beavatkozásról.

Az Országgyűlés 2019-ben alakította át a társadalombiztosítás szabályrendszerét, a módosításokkal évtizedes problémák megoldására is kísérletet tett.

Az államtitkár a lapnak úgy fogalmazott, az elmúlt fél év bizonyította, hogy ezen erőfeszítések nem voltak hiábavalók.

2020 KÖZEPE ÓTA NAGYJÁBÓL 140 EZER OLYAN EMBER HELYZETE TISZTÁZÓDOTT, AKI KORÁBBAN NEM FIZETTE RENDESEN A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSÁNAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES KÖZTERHEKET.

Az érintettek többsége azóta rendezte tartozását, így ők minden további nélkül hozzájutnak az ingyenes állami egészségügyi ellátáshoz - közölte Izer Norbert.

Hozzátette azonban, könnyű elkerülni a kedvezőtlen következményeket