Húsz év fegyház a bozótvágós gyilkosságért és szexuális erőszakért

Húsz év fegyházra ítélte nem jogerős, elsőfokú ítéletével a Fővárosi Törvényszék azt a férfit, aki egy bozótvágó késsel megölt egy háromgyermekes anyát Kőbányán – írta az MTI a bíróság közleményére hivatkozva. Az ítélet tényállása szerint a 22 éves férfi 2019. december 30-án azzal a szándékkal csöngetett be a kőbányai társasházban lakó szomszédjához, hogy valakit megöljön.

Amikor az ott lakó édesanya az ajtót résnyire kinyitotta, a férfi belökte azt, és egy 44 centiméter hosszúságú bozótvágó késsel többször megszúrta a háromgyermekes nőt. A megtámadott nő gyermekei bemenekültek a szobába, és mobiltelefonon hívtak segítséget. A vádlott a vér látványától megrettenve elmenekült, és másnap feladta magát a rendőrségen.

A tényállás azt is tartalmazza, hogy a vádlott néhány nappal a gyilkosság előtt az akkor még 13 éves féltestvérével szexuális cselekményt végzett, amelyről írt a naplójában, továbbá notebookján és mobiltelefonján 18 év alatti lányokról készült pornográf felvételeket tartott. Az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítés és gyermekpornográfia miatt emelt vádat. A Fővárosi Törvényszék a 20 év fegyházbüntetés mellett elrendelte egy korábban, más ügyben kiszabott 2 év, 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is.



A büntetés kiszabásakor a bíróság súlyosbító körülményként értékelte a többi között azt, hogy a vádlott visszaeső, korábban is ítélték már el szexuális bűncselekmény miatt. Ugyanakkor enyhítő körülménynek tekintette a bíróság, hogy a vádlott feladta magát a hatóságoknak, beismerő vallomást tett, és megbánta tettét.