Feljelentést tesz a szigetvári látványfürdő ügyében az önkormányzat

Költségvetési csalás miatt feljelentette a szigetvári önkormányzat azt a vállalkozást, amely szerintük nem teljesítette megfelelően a városi látványfürdő építési munkáit – számolt be az ATV híradója. A vállalkozás ügyvezetője szerint azonban ők elvégezték a munkát, aminek egy részét ráadásul saját zsebből finanszírozták.

Vass Péter polgármester azt mondta: a kivitelező szerint 75 százalékon áll jelenleg a kivitelezés, ám az önkormányzat ezt vitatja. Közjegyző által igazságügyi szakértőt rendeltek ki, aki megállapította, hogy nagyjából 37-38 százalékon áll a kivitelezés.

A vállalkozó szerint az önkormányzat becslése hibás, ugyanis nagyon sok olyan munkát végeztek el a lápos területen, ami nem látszik, mert a földben van.

A beruházás befejezését hét hónapra vállalták, de a járvány miatt csak három hónapot dolgoztak. Zöldi Zoltán, a Building Tech Kft. ügyvezetője úgy nyilatkozott:

25 százalék elszámolásnál tulajdonképpen a pénzünknél voltunk, és onnantól kezdve mi finanszíroztuk meg. Ki az, aki ebben el tudott követni bármilyen csalást? Jelzem, nem a mi érdekünk volt a határidőben bent maradni, hogy ne kelljen az államnak visszafizetni a közbeszerzési pénzt, hanem ez a városnak volt az érdeke, a polgármester úrnak, és, gondolom, az önkormányzat dolgozóinak.

A NAV is vizsgálatot indított az ügyben, az önkormányzat pedig új közbeszerzési eljárást írt ki. Abban bíznak, hogy az állam is segíteni fog rajtuk, és a már megigényelt 200 millió forintos pluszköltséget is biztosítják Szigetvár számára.