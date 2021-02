Ismét sugározni fog Magyarországon a Deutsche Welle – írja a Szabad Pécs.A Deutsche Welle Németország külföldieknek szóló, állami pénzből működő közszolgálati médiuma, amely jelenleg 4 nyelven sugároz televíziós és rádiós műsorokat, ezenfelül pedig 30 nyelven állítanak elő internetes tartalmakat.

Korábban, 1962-től kezdve egészen 2000-ig bezárólag magyarországon is sugároztak.

Peter Limbourg, a Deutsche Welle főigazgatója egy médiapodcastban most arról számolt be, hogy a német médium ismét terjeszkedni szeretne Magyarországon. Elmondta: azért is döntöttek amellett, hogy magyar nyelvű tartalmakat is elkezdenek gyártani,

Egy olyan európai országról van szó, ahol veszélyben van a média sokszínűsége, és a független, kritikus sajtó nyomás alatt van, ezért úgy gondoltuk, hogy itt – akárcsak Lengyelországban – van dolga a Deutsche Wellének is

– fejtette ki.

Peter Limbourg azt is elmondta, hogy céljuk a magyar média sokszínűségének javítása lesz, illetve arra fognak törekedni, hogy az európai történéseket reálisan fessék le a magyar közönség előtt.

Legfőképp az emberi jogok, kisebbségi jogok és az LGBTQ témák hangsúlyozását tartják fontosnak, mert szerintük ezeket Magyarországon kevésbé tárgyalják, mint máshol Európában.

A főigazgató ismertette: márciusban már szeretnének elindítani egy magyar nyelvű YouTube-csatornát, ezt pedig a későbbiekben újabb videós és szöveges tartalmak követhetik.

Peter Limbourg arra is kitért, hogy szerinte lesznek, akik nem örülnek a megjelenésüknek a magyar médiapiacon, ugyanakkor nem tart attól, hogy komoly ellenállásba ütköznének. Hozzátette: nem az „ellenzék hangjaként" szeretnék pozicionálni magukat, hanem mindenkivel szeretnének párbeszéd folytatni, aki arra nyitott.

A főigazgató arra is kitért, hogy a magyarországi nyitásuk várhatóan azt is fogja eredményezni, hogy a Deutsche Welle más nyelvű platformjaira is gyakrabban kerülnek majd fel magyar vonatkozású hírek.