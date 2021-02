Müller Cecília: Ne válogassanak a vakcinák közül, mindegyik hatásos!

Csaknem 3 ezer körül van már a napi új fertőzöttek száma, több mint 88 ezren vannak most pozitívak, ami óvatosságra int minket, és arra szorgalmaz, hogy továbbra is be kell tartani a szabályokat – mondta Müller Cecília az operatív törzs hétfői tájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet, hogy a szűrőbuszoknál folyamatosan lehet teszteltetni, aki teheti, és úgy érzi, az tegye meg a maga és mások biztonsága érdekében.

Mint ismert, a kórházakat is elérte a harmadik hullám, a járvány leterheli az egészségügyet, mert már négyezer felett van az ápolásra szorultak száma, és közülük is egyre többen kerülnek lélegeztetőgépre, az elmúlt 24 órában 366-an – fejezte ki aggodalmát Müller Cecília, aki leszögezte, hogy csak a védőoltás fog megszabadítani minket a járvány „fogságából”.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília

Magyarországon már 378 főnél kimutatták a brit mutációt, 34 ember pedig a koronavírus egyéb variánsát kapta el. Müller Cecília azt mondta, ennek járványügyi szempontból nincs nagy jelentősége, mégis óvatosnak kell lenni, mert a brit variáns már közösségi fertőzésnek indult.

Minden védőoltás, ami Magyarországon van, az hatásos a brit variáns ellen is

– jelentette ki az országos tiszti főorvos. Véleménye szerint a most következő két hét nagyon fontos, mert több vakcinát be fognak beadni, mint amennyit eddig összesen beadtak. Szerinte jó helyen állunk az EU-ban, mert míg ott 3,9 százalékos átoltottság, addig Magyarországon 4, 6 százalék.

Ne válogassanak a vakcinák között, mindegyik hatásos

– húzta alá Müller Cecília, aki arról is beszélt, hogy a kínai vakcinával már a héten olthatnak, 18 év felett bárkinek adható. Tipikus oltási reakciók előfordulhatnak, de fertőzést vagy megbetegedést nem okoz, a szakemberek abban bíznak, hogy magasabb és hosszabban tartó védelmet biztosít. Előnye az, hogy jelentős, erős immunválaszt vált ki, a magyar fejlesztésű vakcinát is ezzel a technológiával tervezik elkészíteni – zárta mondanivalóját az országos tiszti főorvos.