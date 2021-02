168 embert hívott fel egy budapesti háziorvos, 55-öt talált, aki elfogadná a kínai vakcinát

168 pácienst hívta fel, mire sikerült 55 olyat találnia, aki elfogadta, hogy a Sinopharm kínai vakcinájával oltsák. Közülük végül sokan meggondolták magukat – mondta az ATV Híradójának egy budapesti háziorvos. Arra a kérdésre, hogy Tóth Ildikó a kínai vakcinát ajánlaná-e a pácienseknek, azt válaszolta, hogy ő egyik vakcinát sem ajánlja egyik betegének sem, de mindenkinek elmondja, melyik milyen típusú oltóanyag, és eldönthetik, hogy mit szeretne.

Korosztály szerint kaptuk meg a NEAK-tól a listát, aki nem kéri az általunk most felkínált kínai vakcinát, annak azt mondtuk, hogy hát akkor most el tetszik ballagni a sor végére, majd ha kapunk Pfizer-vakcinára lehetőséget, ami jelenleg hetente 10 ember az oltópontban, akkor egyszer majd sorra tetszik kerülni

– tette hozzá.

Az első kínai vakcinaszállítmány február 17-én landolt Magyarországon. Szerdán a háziorvosi rendelőkbe is megérkezett, praxisonként átlagosan 55 páciens beoltásához elegendő adag. Magyarország összesen ötmillió adag beszerzéséről szerződött, ez a mennyiség több hónap alatt fog megérkezni. Kásler Miklós azt mondta, hogy az országban lévő vakcinák felhasználásával rövidesen akár 800 főre emelkedhet a beoltottak száma. A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint eddig 471 004 embert oltottak be, közülük 208 846-an a második adagot is megkapták.