Kásler Miklós: Rövidesen 800 ezerre emelkedhet a beoltottak száma

A járvány jelenlegi szakaszában különösen fontos, hogy minél többen és minél előbb éljenek az oltás lehetőségével – írja Facebook-oldalán Kásler Miklós.

Az emberi erőforrások minisztere szerda reggel osztotta meg közösségi oldalán, hogy hamarosan elkezdik az oltást az ötödik engedélyezett, koronavírus elleni vakcinával Magyarországon. A miniszter szerint

a már Magyarországon lévő oltóanyagok felhasználásával rövidesen akár 800 ezer főre is emelkedhet a beoltottak száma.

Mint arról az Index beszámolt, a Pfizer-, a Moderna-, az AstraZeneca- és a Szputnyik V mellett szerdán indul az oltás a kínai Sinopharm-vakcinával is. Az eddig hazánkba érkezett, 275 ezer ember oltáshoz elegendő oltóanyagot már kiszállították a kormányhivatalokba, és a háziorvosok is megkezdik a beadását. Magyarország összesen ötmillió adag kínai vakcina beszerzésére szerződött, ez a mennyiség több hónap alatt fog megérkezni. Az első szállítmány február 17-én landolt, abból kezdődik meg most az oltás – közölték a kormányzati tájékoztató oldalon hétfőn.