Nagymama lett Karikó Katalin

Megszületett Karikó Katalin lányának gyermeke. Zsuzsanna privát Instagram-oldalán számolt be az örömhírről. Mint az kiderült az Insta-sztorikból nagy a boldogság: férjével, Ryan Amos építésszel, egy kisebb vacsorát is tartották, és pezsgővel ünnepeltek. Zsuzsanna megosztott egy olyan fotót is, amelyen az újdonsült édesapa ismerkedik a kisfiúval.

Zsuzsanna egyébként az Egyesült Államok színeiben kétszer lett olimpiai bajnok. Férje projektmenedzserként dolgozik, édesanyja, Karikó Katalin pedig kulcsszerepet játszott a koronavírus elleni Pfizer-vakcina kifejlesztésében. A Szegedi Tudományegyetem Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozott a biokémikusnak idén januárban, és több tudós is esélyesnek tartja a tudományos élet legnagyobb kitüntetésére, a Nobel-díjra.