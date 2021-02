Müller Cecília: Húsvétra mindenkit beoltanak, aki regisztrált

Nemcsak a fertőzöttek száma, hanem a kórházban ápoltak száma is növekszik, és ezek az adatok arról tesznek tanúbizonyságot, hogy a harmadik hullám jelentősen felmenő szakaszában vagyunk – állapította meg Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján, ahol elhangzott is, hogy a korlátozó intézkedések március 15-ig érvényben maradnak.

Müller Cecília szerint a járvány terjedését csak úgy tudjuk megállítani, ha továbbra is betartjuk a higiénés szabályokat, illetve felvesszük az oltást. A háziorvosoknál már „gőzerővel” zajlik az oltás – mondta az országos tiszti főorvos, aki újra aláhúzta, hogy mindegyik oltás, amelyiket Magyarországon engedélyeztek, hatásos.

Bár nem mindig olyan mennyiségben, mint amennyire számítanak, folyamatosan érkeznek a vakcinaszállítmányok – jelezte Müller Cecília, hozzátéve, hogy mindenkit be fognak oltani, aki kéri a vakcinát. Kiemelte, hogy a következő hetekben felgyorsítják a védőoltások beadásának ütemét, húsvétra mindenkit be akarnak oltani, aki regisztrált. Azt is mondta, hogy már

az első oltás is jelentős védelmet nyújt.

Szólt arról is, hogy Izraelben a lakosság 50 százaléka már be van oltva, és ott ezt állapították meg: az első adag vakcina beadásával már 75 százalékos védettséget biztosított a vakcina, és 98,9 százalékkal kisebb annak az esélye, hogy valaki az első oltást követően meghaljon.

Az AstraZeneca-oltóanyagról Müller Cecília megosztott egy új információt, ha a két oltás között több idő telik el, mint négy hét, akkor erősebb lesz a szervezet immunválasza. Azoknál, akik az első oltás után a második adagot 6 hét múlva kapták meg, minimum 73 százalékos hatásosságot tapasztaltak. Szerinte ezek meggyőző számok, és ezeket az adatokat ők is felhasználják a járványügyi intézkedések során.

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese elmondta, az elmúlt 24 órában 189 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt. 21 embert figyelmeztettek, 50 ember helyszíni bírságot kapott. Tömegközlekedési eszközökön, illetve megállókban 21 személlyel szemben intézkedtek. 345 emberrel szemben intézkedtek a kijárási tilalom megsértése miatt. 65 rendőri intézkedés történt a korridorokon.

