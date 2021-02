Infarktust kapott és kórházba kellett szállítani, mégis megbüntették szabálytalan parkolásért

Egy 74 éves nőt annak ellenére büntettek meg szabálytalan parkolásért, hogy szívinfarktust kapott az autójában és kórházba kellett szállítani – írja a Blikk.

Radványi Katalin épp a körzeti orvosához tartott autóval január 22-én, amikor rosszul lett. Megállt egy kereszteződés után, mivel nem akart balesetet okozni.

Ezt követően hívták a mentőket, akik a kórházba szállították a nőt és ezáltal sikerült elkerülniük a nagyobb bajt. Utólag viszont kiderült, hogy

szabálytalan parkolás miatt 15 ezer forintra büntették meg Radványi katalint a közterület-FELÜGYELŐK szabálytalan parkolás miatt.

A nő ugyanis nem tartotta be a kereszteződés után az ötméteres távolságot a parkolásánál.

Érthető, hogy megbüntettek, hiszen nem tudhatták, hogy mi történt. Ugyanakkor felháborítónak tartom, ahogyan beszéltek velem a közterületesek

– mondta a Blikknek Radványi Katalin.

A nő azt is elmesélte, hogy a bírságot a történek ellenére sem engedték el. Először azt kérték tőle, hogy a zárójelentést és egy háziorvosi igazolást nyújtson be a bírságelengedő kérvénye mellé. "Amikor ez meglett, kioktattak, hogy márpedig ezt a büntetést ki kell perkálni, mert amit ők kiszabnak, azt ki kell fizetni, fordulhatok én akár az államelnökhöz is" – mesélte.

Állítása szerint ezt követően a közterületesek felettesével is beszélt, de így sem sikerült előrelépést elérnie az ügyben.

A Blikk megkeresésére a VI. kerületi közterület-felügyelet azt válaszolta: a méltányosságot a rendőrség ítélheti meg, egy külön jogszabály alapján. Vagyis a közterület-felügyelet munkatársai egyáltalán nem is dönthetnek ebben a kérdésben.