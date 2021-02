Czeglédy Csabát, Kálmán Olgát és Gy. Németh Erzsébetet is indítja a DK az előválasztáson

Közzétett a Demokratikus Koalíció (DK) egy nyolcvanfős listát arról, hogy melyik választókerületben kit tervez indítani a jövő évi parlamenti választások előtt esedékes ellenzéki előválasztáson. Hivatalosan még nem jelentették be őket, de a DK szerint ők helyben az Orbán-rendszer „legelszántabb ellenfelei” – írja a Telex.

A lista még nem teljes, ugyanis mind a 106 körzetben tervez jelöltet állítani Gyurcsány Ferenc pártja.

Számos név azonban már nagy bizonyossággal tudható ennek alapján, igaz, néhányról közülük korábban is lehetett tudni. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes például a jelek szerint nem tervezi a fővárosi önkormányzatnál bevégezni politikai karrierjét, és Újbudán méretteti meg magát. Szintén Budapesten, a II. és III. kerületet magában foglaló 4. választókörzetben indul Kálmán Olga, az ATV korábbi műsorvezetője, de a fővárosban mérkőzik meg az ellenzéki jelöltségért Arató Gergely (9. vk.) és Varju László (11. vk.) is.

Szombathelyen indul Czeglédy Csaba, aki ellen jelenleg is eljárás folyik bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt. Itt egyébként már most lehet tudni, hogy komoly összecsapás várható, mivel ebben a körzetben indul az LMP-s Ungár Péter, valamint a Jobbikból tavaly távozott Bana Tibor is.

Érdekesség továbbá, hogy Bősz Anett, a Liberálisok elnöke mellett Sermer Ádám, a liberális párt korábbi főpolgármester-jelöltje is a DK színeiben indul, és ezúttal meg sem állt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. választókörzetéig. Bősz Anett az Érdet és környékét magában foglaló Pest megyei 1-es számú választókerületben mérkőzik meg a jelöltségért.