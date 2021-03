Müller Cecília: Ha nem javulnak a számok, jönnek az újabb szigorítások

Nagyon nehéz hetek várnak ránk, soha komolyabban nem kellett venni ezt a járványt, mint most – mondta Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. A tiszti főorvos ismertette, hogy hétfőre 4326 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 432 925 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 beteg, így az elhunytak száma 15 058 főre emelkedett. Kórházban 5679 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 537-en vannak lélegeztetőgépen.

A tiszti főorvos beszámolt róla, hogy a koronavírus variánsai miatt erőteljes, intenzív emelkedés indult Magyarországon. Mint mondta, péntek óta jelentősen megemelkedtek a járványügyi adatok: a hétvégén 672 fővel lett több a kórházban ápoltak száma, és péntek óta 86-tal emelkedett a lélegeztetőgépen kezeltek száma is.

Rendkívül fontos, hogy betartsuk a szabályokat, védelmi intézkedéseket. Jó hír, hogy a beadott oltások száma jelentősen emelkedett az előző héten. Ötféle vakcina áll rendelkezésre, és próbálják előteremteni a szükséges mennyiséget: hajnalban 280 ezer adag Szputnyik V vakcina indult el Budapestre, ebből 100 ezer már a második adag. Emellett már tízmillió fölé emelkedett a lekötött Pfizer-vakcinák száma

– ismertette Müller Cecília. Megköszönte mindenki munkáját, aki az oltakozásban, védekezésben részt vesz. A tiszti főorvos beszámolt róla, hogy változott az oltási stratégia. Mint rámutatott:

a következő hetekben minden rendelkezésre álló vakcinát eloltanak.

Erre azért van szükség, hogy mindenki a lehető leggyorsabban oltóanyaghoz jusson. Eddig 685 247 fő kapott oltást, közülük 251 691 fő már a második oltását is megkapta. A tiszti főorvos hozzátette: az Európai Unióban Magyarország a harmadik legjobban átoltott ország, jelenleg 6,94 százalékon áll az ország, az uniós átlag pedig 4,9 százalék.

Fotó: M1 / Médiaklikk Müller Cecília

A következő hetekben nagymértékű emelkedésre számítanak, mert a szennyvízben is emelkedik a koronavírus örökítőanyagának a jelenléte, különösen Kecskeméten, Békéscsabán és Budapesten. A tiszti főorvos elmondta:

ha így emelkednek a számok, újabb járványügyi intézkedések bevezetésére is szükség lehet.

Szigorítottak a beutazási szabályokon

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta: március 15-én éjfélig meghosszabbította a kormány a szigorított határőrizetet, így már hat hónapja érvényben van a járványveszély miatt elrendelt határzár.

Fotó: M1 / Médiaklikk Kiss Róbert

A rendőr alezredes kiemelte, hogy 128 határátkelőhely van a magyar határon, ebből tíz van nyitva közúton a személy- és teherforgalom előtt, harminchárom hely csak a személyforgalom előtt, a többit pedig lezárták. Kiss Róbert közölte:

a beutazási szabályokat szigorították.

Az üzleti célú utazás után automatikusan hatósági házi karantén vár az utasra, kivéve, ha az utazási célország az EU-tagja vagy Nagy-Britannia. Kiss Róbert a vakcinával visszaélő csalókról is szót ejtett, továbbra is hangsúlyozta, hogy nincs koronavírus elleni csodaszer, és oltóanyagot csak az állam hozhat be az országba.