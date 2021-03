Durván megugrott a halottak száma, több mint hatezren kórházban vannak

2764 az új fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában, ezzel a járvány kezdete óta összesen 435 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Elhunyt 130, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 188 főre emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A gyógyultak száma jelenleg 324 202 fő, de az aktív fertőzöttek száma is 96 299 főre emelkedett. 6071 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 581-en vannak lélegeztetőgépen. Egy nappal korábban 4326 embernél mutatták ki a fertőzést. Meghalt 84, többségében idős, krónikus beteg. Kórházban 5679 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 537-en voltak lélegeztetőgépen.

A háziorvosok továbbra is végzik az oltást a kínai vakcinával. Egyénként még vasárnap, a vártnál kicsit korábban, de ezzel az oltóanyaggal oltották be Orbán Viktort is. Már 721 677 fő a beoltottak száma, közülük 252 847 fő már a második oltását is megkapta.

Eddig 550 ezer kínai vakcina érkezett Magyarországra. Szijjártó Péter pénteken azt közölte, hogy márciusban újabb 500 ezer oltóanyag várható Kínából. A külügyminiszter vasárnap arról beszélt, hogy 280 ezer orosz vakcinát indítottak útnak. Kedden újabb Pfizer-szállítmány is érkezik.

Közben új védőoltás is megjelent a piacon. Az Egyesült Államok gyógyszerhatósága, az EDA már jóváhagyta a Johnson & Johnson belga leányvállalata, a Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett készítmény engedélyezési kérelmét. A vakcina különlegessége, hogy elég egyetlen dózist is beadni belőle, hogy kialakuljon a védettség.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádióban azt mondta, hogy a kórházakban elrendelte az emelt szintű készültséget, mert mint fogalmazott, „drámaian romlik” a helyzet az intézményekben. A kormányfő arról is beszélt, hogy szigorításokat vezetnek be a határokon a koronavírus terjedésének gyorsulása miatt.

Szigorításokról beszélt Kásler Miklós is. Az emberi erőforrások minisztere egy keddi lapinterjúban azt mondta, hogy elképzelhetőnek tartaná például az iskolákat bezárni, előrehozni vagy meghosszabbítani a szünetet, de az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívüli üzletek nyitvatartását is szigorítaná.

A védelmi intézkedések március 15-ig még biztosan érvényben vannak, közben szigorítottak az utazási szabályokon is.

(Borítókép: Ápoló lát el egy beteget az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet tüdőbelgyógyászati osztályán 2021. február 18-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)