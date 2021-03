Nem lesz bűncselekmény a vagyonnyilatkozatokkal való trükközés

A Polgári Válasz mozgalmat alapító exjobbikos Bencsik János független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az Országgyűlés Igazságügyi bizottságán nem ment át a vagyonnyilatkozatok kitöltésével kapcsolatos előterjesztése.

A független országgyűlési képviselő január 29-én törvényjavaslatot nyújtott be annak érdekében, hogy a nagyértékű autók, luxuslakások, házak, nyaralók, ajándékok, gyűjtemények „kifelejtése” a vagyonnyilatkozatokból büntetőjogi következményekkel – 1-3 évig terjedő szabadságvesztéssel járjon.

A Bencsik János által javasolt módosítás célja az volt, hogy

vagyonnyilatkozatot érvényesen kizárólag közokiratba foglaltan lehessen tenni.

Az előterjesztés indoklásában a képviselő azt írta:

így a valótlanul kitöltött nyilatkozatok esetén közokirat-hamisítás bűntette valósulhatna meg, amely súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő, mint a hamis magánokirat felhasználásának vétsége.

Friss Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az Igazságügyi bizottság keddi ülésén Gyüre Csaba jobbikos képviselőn, a bizottság alelnökén kívül senki sem támogatta az előterjesztését.

Ennek az is lehet az oka, hogy az elmúlt években kormánypárti és baloldali ellenzéki politikusok egyaránt botrányos ügyekbe keveredtek. Az ülésen elmondtam, hogy az állam nem várhatja el a különböző, például adózással kapcsolatos jogszabályok betartását a polgároktól, ha ezeket magára nézve nem tekinti kötelezőnek. Teljesen abszurd és elfogadhatatlan, hogy miközben egy vállalkozónak tetemes bírságokkal kell szembenéznie, amennyiben a cégéről nem a valóságnak megfelelő adatokat közöl, a törvényhozók, akiknek példát kéne mutatniuk, semmilyen felelősséget nem viselnek ezért, és számon sem lehet kérni őket

– fogalmazott Bencsik János.

Azt is hozzátette, hogy „példamutató és motiváló szándékkal” idén is nyilvánosságra hozta nemcsak a saját, de a felesége és gyermekei vagyonnyilatkozatát is. A független képviselő egyébként már a törvényi határidő előtt három nappal közzétette a vagyoni helyzetére vonatkozó beszámolót.