A Fidesz kilép, a KDNP marad az Európai Néppárt frakciójában?

Az Origo értesülései szerint szerdán a Fidesz kilép az Európai Néppárt frakciójából. A portál mellett kedden a Financial Times is megírta, hogy már ezen a héten elengedik a Fidesz kezét.

Hogy miről van szó? Röviden arról, hogy az EPP tagszervezetei, köztük a német CDU/CSU pártszövetség delegációja március 3-án kétharmados többséggel dönt az EPP belső szabályozásának megváltoztatásáról. Ha ez megtörténik, akkor egy javaslat alapján indítványozhatják, hogy zárják ki a frakcióból a Fidesz politikusait.

A távozásra sajtóinformációk szerint a voksolás után kerülhet sor.

A döntés hátteréhez és megértéséhez ismernünk kell az eddigi történéseket. Novák Katalin, a Fidesz alelnöke vasárnap este egy háborgó hangvételű bejegyzésében írt arról a levélről, amit Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke küldött Manfred Weber néppárti frakcióvezetőnek. A dokumentumban, amit Novák Katalin közzétett a Facebookon, az áll, hogy a Fidesz távozik az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából, ha a konzervatív pártcsalád visszamenőleges hatállyal elfogadja a tervezett alapszabály-módosítást.

Bár a magyar kormányfő által kifogásolt részek többsége a szövegben maradt, de egy pontban komoly gesztust tettek a Fidesznek – erről már a 444 írt. Míg a legutóbbi változat szerint már egyszerű többséggel ki lehetett volna zárni egy tagpártot az EP-frakcióból, addig az új szövegtervezetben visszatértek a kétharmados szavazatarányhoz. Vagyis úgy néz ki, hogy a fideszesek továbbra is maradhatnak a frakcióban, és

HA LESZ IS BELÁTHATÓ IDŐN BELÜL SZAVAZÁS A KIZÁRÁSUKRÓL, SOKKAL TÖBBEN KELLENEK HOZZÁ, MINT AMIVEL A MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT REFORMJA FENYEGETTE A MAGYAR TAGSÁGOT.

A Magyar Nemzet szerint viszont nincs szó néppárti gesztusról, mivel a kizárás vagy felfüggesztés a jelenlegi eljárási rend szerint is csak kétharmados többséggel történhet a frakcióban. A konzervatív napilap sokkal fontosabbnak tartja, hogy a Fidesz által kifogásolt tükörszabály változatlanul a tervezet részét képezi, vagyis az Európai Néppártban felfüggesztett pártok tagságát automatikusan szavazásra kellene bocsátani az európai parlamenti csoportban is.

EBBEN A KIVÉTELES ESETBEN PEDIG – AMELY EGYÉRTELMŰEN A FIDESZRŐL SZÓL – MÁR AZ EGYSZERŰ TÖBBSÉG IS ELEGENDŐ LENNE A FELFÜGGESZTÉSHEZ.

A Fidesz tagságát már 2019-ben felfüggesztették az Európai Néppártban, de annak parlamenti frakciójában jelenleg is teljes jogú munkát folytat a magyar kormánypárt. A reform értelmében mind a kizárást, mind az ideiglenes felfüggesztést a frakció elnöksége vagy a politikai csoport tagságának 15 százalékát adó képviselők kezdeményezhetnék, feltéve, hogy utóbbiak legalább négy nemzeti delegációból származnak. És míg korábban csak egy-egy képviselő esetében volt ilyenre lehetőség, az új képlet egész delegációk kizárását és felfüggesztését lehetővé tenné.

A KDNP marad

A KDNP álláspontja nem változott: Hölvényi György akkor is marad az Európai Néppárt EP-frakciójának a tagja, ha a Fidesz adott esetben távozna – erősítette meg az ATV-nek több kormánypárti forrás.

A csatorna emlékeztet: Semjén Zsolt egy korábbi EPP–Fidesz-konfliktus idején már nyilatkozott arról, hogy az Európai Néppártba (EPP) Antall József és Helmut Kohl kancellár személyesen hívta be a KDNP-t. Az ATV forrásai megerősítették, hogy vatikáni körök is „magas szinten” arra kérik őket, hogy ha a Fidesz távozna is az Európai Néppártból, a KDNP akkor is maradjon benn, mert ez az üldözött keresztények ügye miatt is fontos.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Néppárt frakcióülésén Strasbourgban 2018. szeptember 11-én. Mellette Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs)