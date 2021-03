Tovább nő a botrány Gáspár Evelin körül

Igazi háború robbant ki Gáspár Evelin és volt párja, Gazsi Boldizsár, illetve családjaik között. A fiú úgy érzi, szíven szúrták, szinte belebetegedett a szakításukba, annyira kikészült az elmúlt pár nap történéseitől, hogy a családja már az öngyilkosságtól félti, pszichiátriára kell mennie – írja a Blikk.

Korábban az Index is írt arról, hogy a férfi megzsarolta a lányt elég intim helyzetben készült képekkel, a történetnek pedig úgy tűnik, nincs vége.

A lapnak megszólalt Evelin korábbi kedvese, és beszámolt többek között arról is, hogy Evelin családja majdnem kétmillió forintos jegygyűrűt várt az udvarlótól, amire neki nem volt pénze.

Gáspárék azt akarták, hogy vegyem el Evelint. Ki is néztek egy gyémántgyűrűt, ami 1 millió 800 ezer forintba került. Nekem nem volt ennyi pénzem, csak 650 ezer, de annyiért nem felelt meg nekik

– fejtette ki, és beszélt arról is, hogy jóllehet, a lány azt állítja, hogy már januárban szakítottak, a napokban is együtt töltöttek egy éjszakát, amikor szerelmet is vallottak egymásnak. Ez viszont még semmi az alábbiakhoz képest.

Hétfőn tudtam meg, hogy Evelin az unokatestvéremmel, Ákossal csal meg engem, láttam őket együtt. A fiú bevallotta, hogy így igaz, Evelin viszont tagadta az egészet. Szégyellem magam, rosszul viselkedtem, és össze voltam zavarodva, ezért kitettem az internetre Evelinről meztelen fotókat, és csúnya dolgokat írtam róla, de ezt nagyon megbántam

– részletezte, és hozzátette, hogy az egész családja attól félt, hogy öngyilkos akar lenni.

A lap beszámolt arról is, hogy Boldizsár édesapja pár napja még azt szerette volna, ha Evelin és a fia kibékülnek, ám már ő is belátja, erre nincs esély. Meg is fenyegette a Gáspár családot, ha nem kérnek bocsánatot a fiától, annak súlyos következményei lesznek.