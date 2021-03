Lesz elég és jó árú FFP2-maszk

Miután csütörtökön az Index megírta, hogy valószínűleg kötelezővé teszik az FFP2-es maszk viselését, a védőeszközökért megrohamozták az emberek a boltokat. Ám a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely végül nem tért ki arra, hogy kötelező lesz-e az FFP2-es maszk.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök este a hvg360-nak adott interjúban leszögezte, akkor lehetne kötelezővé tenni a használatát, ha lenne belőlük mindenki számára elegendő mennyiség.

Ismert, Ausztriában, Szlovákiában, valamint Csehországban a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban már kötelező az FFP2-es maszk.

Megfelelő minőségű és árú FFP2-maszk lesz elérhető, és a patikák készleteit is utántöltik hamarosan

– erről már a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke beszélt szombaton az Inforádiónak.

Torma András szerint az FFP2-es maszkok drágulását illetően inkább hullámzás, mintsem egyértelmű áremelkedés figyelhető meg, a hirtelen megugró igények miatt ugyanis a patikák kénytelenek olyan beszerzési forrásokhoz is fordulni, ahol egyébként is magasabb árak vannak, ami nyilvánvalóan megjelenik a végfogyasztói árakban is. „Amint normalizálódik az ellátás, és a kellő, reális árú maszkok ismét beszerezhetőek, az árak vissza szoktak menni.”

Megjegyezte, ugyanez volt megfigyelhető az elmúlt évben a sebészi maszkok és a gumikesztyűk tekintetében is, még ha utóbbi esetében továbbra is igen magasak az árak, jegyezte meg.