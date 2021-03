Hétfőtől, március 8-tól ismét bezár Magyarország a minden eddiginél agresszívebb harmadik koronavírus-hullám és az egyre romló járványügyi adatok miatt. Április 7-ig az óvodák és az általános iskolák is zárva tartanak, az üzletek közül pedig csupán a létfontosságú cikkeket árulók lehetnek nyitva március 22-ig. Milyen életre számíthatunk az elkövetkezendő hetekben? Kínzó kérdésekre válaszol az Index.

1. Hétfőtől mikor és hova járhatok vásárolni?

Az üzleteket hétfőtől két hétre, vagyis március 22-ig bezárják. Ezalól, már most biztosan tudható, hogy kivételt képez az élelmiszerbolt, a patika, a drogéria és a benzinkút. Újabb vásárlási sávok bevezetéséről, mint például az idősek idősávja, egyelőre nem esett szó a csütörtöki, újabb korlátozásokat bejelentő Kormányinfón.

2. A középiskolák már november 11-től átálltak a digitális oktatásra. Mi a helyzet az általános iskolákkal, az óvodákkal, kollégiumokkal és a bölcsődékkel?

A csütörtöki Kormányinfón egyelőre annyi hangzott el, hogy az óvodákat és az általános iskolákat biztosan bezárják április 7-ig. Az egyelőre nem derült ki, hogy mindez jelenti-e egyúttal az átállást a digitális oktatásra.

Az üzletekkel szemben az iskolák most azért tartanak három hétig zárva, mert az idei tavaszi szünet utáni első tanítási nap amúgy is 2021. április 7. lett volna.

A középiskolákban, egyetemeken változatlanul digitális tanrendben folytatódik az oktatás.

3. Milyen szolgáltatásokat vehetek igénybe a március 8-tól 22-ig tartó időszakban?

Ekkor hivatalosan minden szolgáltatásnak szünetelnie kell, kivéve a magánegészségügyieket.

4. Az utcán sétálni, babát szellőztetni, kutyát sétáltatni, parkba menni, kirándulni a természetben azért még lehet?

Igen. A parkok, arborétumok továbbra is változatlanul nyitva lesznek, ahogy a szabadtéri sportolást sem fogják korlátozni. Feltéve, ha például séta, túrázás, futás, biciklizés közben betartjuk a biztonsági előírásokat, mint a maszkhasználat és a másfél méteres védőtávolság. A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező – ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón külön kihangsúlyozta.

5. Bezárnak-e a kevesek számára most is nyitva tartó edzőtermek, sportlétesítmények, ahová az igazolt versenyzők járhatnak?

A konditermeket is be kell zárni két hétre a március 8-tól március 22-ig. Az igazolt sportolók meccseire, edzéseire csupán zárt kapuk mögött kerülhet sor.

6. Vonatkozik-e új szabály a munkahelyekre? Például kötelező lesz-e az otthoni munkavégzés?

A munkavégzés engedélyezett, ám ahol van rá lehetőség, ott biztosítani kell a home office lehetőségét.

7. Tényleg kötelező lesz az FFP2-es maszk?

Ugyan korábban az Index is rendelkezett olyan értesülésekkel, miszerint itthon is Szlovákiához hasonló biztonsági rendelkezések jöhetnek, köztük a kötelező FFP2-es kategóriájú maszk viselése az üzletekben, valamint minden zárt térben. Ehhez képest egyelőre a kormányszóvivők, Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra nem említették, hogy hasonló szigorítás következne. Ugyanakkor azt elmondták, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szokásos Kossuth Rádiójának adott péntek reggeli interjújára holnap szokás szerint sor kerül. Ekkor újabb bejelentések és részletek várhatók.

8. Szigorítják-e a határátlépést?

Igen. A személyforgalomban. Viszont a tranzit- és teherforgalomban nem lesz szigorítás. A személyforgalom további korlátozásának pontos részletei egyelőre szintén további tisztázásra várnak.

9. A bajba jutott, pénzügyi nehézségekkel küzdő ágazatok és cégek számíthatnak-e további állami segítségre?

A szállodák, a vendéglátóipar bértámogatását, adókedvezményét minden szektorra kiterjesztik, melyeknek most be kell zárni.

10. Egyelőre még mi nyitott kérdés?

A bankok, a posták, a templomok és a dohányboltok nyitvatartása, ahogy a bölcsődék bezárása is. A már létező, szállodákra és vendéglátóiparra vonatkozó bértámogatást és adókedvezményeket kiterjesztik mindazokra a szektorokra, amelyeknek most be kell zárnia. A részletszabályozásról valószínűleg az éjfél környékén megjelenő Magyar Közlönyben olvashatunk.

