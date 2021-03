Ha szeretnék, a plázákat akkor sem lehet bezárni

A minden eddiginél agresszívebben terjedő és súlyosabb megbetegedést okozó mutánstörzsekkel berobbanó harmadik hullám után nem csoda, hogy a járványügyben megszólaló szakemberek közül többen is újabb szigorításokat emlegetnek. Köztük leginkább az általános iskolák, valamint a plázák mint tömeges gyülekezési pontok bezárását.

Azt már megírta az Index, egy újabb, a tavaszihoz hasonló központilag elrendelt, országos iskolazár ötlete magukat a pedagógusokat is erősen megosztja.

A bevásárlóközpontok tekintetében egyelőre annyit tudunk, hogy múlt hét pénteken Galgóczi Ágnes a HírTV stúdiójában elmondta, szerinte indokolt lenne a plázák ideiglenes bezárása. Legfeljebb két hétre. A létfontosságú üzletek, mint például az élelmiszerboltok a gyógyszertárak, a posták, a drogériák és a bankfiókok kivételével.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője szerint a fertőzések számának csökkenésében önmagában már ennyi pauza látványos eredményt hozna.

Kedden Kásler Miklós pedig már a Blikknek adott interjújában árulta el, hogy a vírus intenzív terjedése miatt hamarosan szükség lehet újabb korlátozásokra. Az emberi erőforrások minisztere szintén elmondta, ezek egyike az élelmiszerboltokon és gyógyszertárakon kívüli üzletek nyitvatartásának szigorítása.

Mindeközben az Operatív Törzs is kapott újságírói kérdéseket a plázák bezárásával kapcsolatban, cserébe kiemelték az oltás, illetve az oltakozás fontosságát.

Mit mondanak maguk a plázák?

Az utóbbi időben nem zajlott egyeztetés a döntéshozók, illetve az érintetteket képviselő Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége (MBSZ) között az esetleges további szigorításokról

– válaszolta az Index kérdésére Balatoni Judit, a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára.

Vagyis maguk a plázák, valamint nagyobb bevásárlóközpontok is figyelik a Magyar Közlönyt és a benne megjelenő rendeleteket, illetve követik a híreket a bevásárlóközpontokat érintő lehetséges szigorításokkal kapcsolatban. A plázák vezetői a napokban folyamatosan a szövetséget kérdezik, hogy ők rendelkeznek-e már bővebb információval, hogy várható-e a közeljövőben újabb korlátozás a plázák működésében.

Ettől függetlenül, ha be is vezetik a Galgóczi Ágnes által felvázolt intézkedéseket, Balatoni Judit szerint szervezetük tagjai, a plázák, ahogy eddig is, ezúttal is jogkövető magatartást tanúsítanak majd.

Sőt, amióta közel egy éve a nyakunkon a koronavírus, a bevásárlóközpontok üzemeltetői nem egyszer még felül is teljesítik az elvárásokat, a központi előírásokat. Többek között folyamatosan zajlik a fertőtlenítés, kint vannak a kézfertőtlenítők, a felhívó táblák, a matricák, a padlómatricák, megszüntették a pihenőszigeteket, az éttermi részeken eltávolították a bútorzatot, lezárták a mozik környékét. Saját hatáskörben még az üzletek egy része korlátozza a hozzájuk betérő látogatók számát is. A tagjaink közül többen mára nemzetközi Covid megfelelőségi tanúsítvánnyal is rendelkeznek

– teszi hozzá Balatoni Judit.

A Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára azt is felveti, hogy maga a teljes plázazár egyébként nem valósítható meg, miután az összesen 138 magyar bevásárlóközpont szinte mindegyikében található létfontosságúnak számító élelmiszerüzlet, gyógyszertár, posta, bank és drogéria. Pláne, hogy ezek sokszor különböző szinteken vagy akár épületekben, tömbökben foglalnak helyet, így nyitva kell tartani az összes plázafolyosót, bejáratot.

Ugyanakkor Balatoni Judit kiemelte, következzen bármi, az előző évi tavaszi hullám után a tapasztalat és a rutin minden esetre rendelkezésre áll, hogy miként kell egy teljes házat úgy üzemeltetni, hogy csupán néhány üzlet lehet nyitva.

Ennek ellenére a szakma nevében az MBSZ nagyon reméli, hogy nem lesz szükség további korlátozásokra. Ők már jelezték a döntéshozóknak, hogy ők készek arra, hogy soron kívül egyeztessenek a további részletekről a rájuk vonatkozó korlátozásokról.

