Elkapta a koronavírust az ismert magyar műsorvezető

Pataki Zita az Instagramon jelentette be a hírt.

Bármennyire is figyeltem, bármennyire betartottam a szabályokat - elkaptam. Nem tudom, hol, mikor és hogyan

– írta, hozzátéve: véleménye szerint ez bárkivel előfordulhat.

Pataki Zita azt is leírta, hogy egyelőre nem szorult orvosi kezelésre és a kollégái is meg tudták oldani helyettesítését. Emellett férjének és szomszédainak is megköszönte hogy segítőkészek, gondoskodóak.

Hála és köszönet a sok jókívánságért is, mert tudom, kapok majd jó sokat (itt is) és ez is emel, ez is gyógyír! Egy sorsközösségben vagyunk

– írta.