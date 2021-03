Változatlan marad az ügyfélfogadás rendje a katasztrófavédelemnél

A katasztrófavédelemnél az ügyfélfogadás továbbra is elsősorban online vagy telefonos módon lehetséges – tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-vel.

Mukics Dániel a közleményben azt kérte, akik ezeket a lehetőségeket választják, a pontos elérhetőségekért keressék fel a katasztrófavédelem központi weblapját és a területi szervek honlapját.

Személyes ügyfélfogadás változatlanul csak előzetes bejelentkezés és időpont-egyeztetés után, a járványügyi intézkedések szigorú betartásával lehetséges – fűzte hozzá a tűzoltó alezredes.

A bíróságok is kihasználják a digitalizáció adta lehetőségeket

Módosul a bírósági tárgyalások menete, amíg a szigorúbb védekezési szabályok érvényben vannak – írja a HVG. Arról már pénteken is írtunk, hogy bezárnak a bíróságok. Most az is kiderült, hogy a büntetőügyeket az elkövetkező hetekben vagy „telekommunikációs eszköz útján” kell megtárgyalni, vagy pedig későbbre, április 5-e utánra kell halasztani a tárgyalásukat. Ezalól csak az jelent kivételt, ha „az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna”.

Hétfőtől a rendőrségen változatlanul folyik az ügyfélfogadás a szigorítások dacára – írja az MTI.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szombaton azt írta: a járványhelyzet alatt eddig megszokott rendben – a védelmi intézkedések betartása mellett – folyik a rendőrségen az ügyintézés,

DE ARRA KÉRIK AZ ÜGYFÉLKAPUVAL RENDELKEZŐKET, HOGY ELSŐSORBAN AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS LEHETŐSÉGÉT VÁLASSZÁK.

Mint ismert, pénteken megjelent a Magyar Közlönyben a védelmi intézkedések listája, ezzel hivatalossá váltak a heti kormányinfón bejelentett, majd később Orbán Viktor kormányfő által részletezett szigorítások. A friss Magyar Közlöny a védelmi intézkedések részeként a szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedéseket is részletezi, tehát azokat a szolgáltatásokat, amiket a polgárok a szigorítás ideje alatt is igénybe vehetnek bizonyos feltételek mellett. Hogy pontosan mik ezek, arról az Index is írt.