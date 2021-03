Hadházy: eddig csak a beérkezett vakcinák felét használtuk fel

Hozzávetőleg kétszer annyi nyugati vakcina maradt raktáron, mint amennyi kínai oltást beadtak zömében idős embereknek az év 8. hetének végéig – írta Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos. A politikus kifejtette, hogy az Európai Járványügyi Központ számaiból látszik, hogy az összesen beérkezett 1.695.265 dózisból az első vagy a második oltásra 949.985 adagot használtak fel.

Az adatközlés időpontjáig megmaradt 326.899 adag felhasználatlan nyugati – Pfizer, Moderna és AstraZeneca – vakcina. Ezzel párhuzamosan pedig beadtak 177.644 kínai vakcinát – világított rá.

Arról is ír, hogy szerinte az összesen érkezett és felhasznált vakcinák arányával sem áll jól az ország, főleg, ha azt vesszük Ausztriában például a 8. hétig az érkezett vakcinák 80 százalékát, Dániában 95 százalékát, Belgiumban pedig a 82 százalékát adták be. Kiemelte, hogy ezzel szemben

Magyarországon az érkezett adagok 55 százalékát használták fel

A politikus úgy látja, hogy a jelenségre van logikus magyarázat, sőt, egyből két dolog is az eszébe jutott. Az egyik az, hogy egy nagy létszámú gyógyszerkísérletbe vitték bele az országot, a másik pedig az, hogy képtelenek tisztességesen megszervezni a tömeges oltást. (Az egyébként tény, hogy az oltási stratégia módosítását csak február 26-án jelentette be Müller Cecília, addig az oltások második adagját kötelezően tartalékolták a már beoltott pácienseknek. A szerk.)

A képviselő megjegyzi, hogy az adatokból az is látszik, hogy az orosz vakcina csak egy blöff, az pedig, hogy Magyarországon már jobb az átoltottság, mint egyes nyugat-európai országokban, szerinte jól hangzik, és is jó is lenne, ha így lenne, de sajnos hiába ismételgetik sokat,