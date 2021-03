Szlávik János: Megtelt a kórház

A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszállóágában vagyunk, és rendkívül súlyos a helyzet – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szlávik János elmondta, a Dél-pesti Centrumkórházban gyakorlatilag minden, a koronavírusos betegek számára fenntartott ágy tele van, és nagyon sokan vannak az intenzív osztályon is.

– mondta Szlávik János, hozzátéve, hogy eddig ritkának számított, hogy a betegség egy egész családon „átvonuljon” egyszerre, ma viszont már gyakori, mert az új, mutáns vírusvariánsok nagyon könnyen terjednek emberről emberre. Az infektológus főorvos szerint ez okozza az esetek számának felfutását és azt is, hogy egyre fiatalabbak a kórházba kerülő betegek. A szakember szerint 10-15 százalékkal súlyosabb tüneteket okoz a brit mutáns, ami most Magyarországán pusztít.

Most nagyon komolyan kell venni a védelmi intézkedéseket és a védőoltást – ami, úgy tűnik, hogy hatékony a mutáns ellen is – minél több embernek be kell adni