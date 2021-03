Galgóczi Ágnes: Nyárra kialakulhat a nyájimmunitás

Április elejéig mintegy kétmillió ember kaphatja meg a vakcinát, de ez függ attól, hogy a védőoltások időben megérkeznek-e, de nyára sok embert be fognak oltani, és addigra kialakulhat a nyájimmunitás – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Galgóczi Ágnes tájékoztatása szerint a most pusztító brit vírusmutáns fertőzési rátája meghaladja a hármat, vagyis egy ember három másiknak adja tovább. A normál koronavírus fertőzési rátája kettő és három között volt. Ami miatt sokkal több ember kerülhet kórházba és szorulhat intenzív osztályos kezelésre – tette hozzá.

A koronavírus tájékoztató oldal adatai szerint az elmúlt 24 órában 8348 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig 1 107 791 főt oltottak be, közülük 317 906-en a második oltását is megkapták.

Galgóczi Ágnes a rádióban szólt arról is, hogy több százezer adag oltóanyagot szállítottak ki az oltópontokra és a háziorvosokhoz. Az utóbbiak most a 60 év feletti embereket oltják. Kiemelte azt is, hogy a felmérések azt igazolják, egyre nő a vakcinák iránti bizalom, és ezzel párhuzamosan növekszik a vakcinára jelentkezők száma is. A szakember szerint az oltás jól halad, a következő egy hétben több százezren kaphatnak vakcinát.