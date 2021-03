Vajna Tímea nagyija kitálalt: esküvőre készültek a fiatalok

A fiatalok esküvőt terveztek, de Timi nagymamája örül, hogy ez végül nem történt meg – mondta Marika, Vajna Tímea nagyija és egyben bizalmasa a Borsnak.

A lap arról is ír, hogy Timi és Marika már hónapok óta nem beszélnek egymással, mert a nagymama nem kertelt, gyorsan közölte Timivel, hogy a lány körül legyeskedő férfiak Andy Vajna kisujjáig sem érnek fel.

Úgy érezte tehát, hogy unokájának másfajta férfira van szüksége, és most, hogy megtudta, vége a kapcsolatuknak, meg is könnyebbült. Marika úgy látja, hogy sokan csak Timi vagyonát akarják, viszont unokája jóhiszemű és bőkezű, és nem veszi ezt észre. Hozzátette, ő úgy tudta, hogy a napokban utazik ki hozzá Zoli, de ezek szerint ez nem igaz.

A lap egyébként azt is megtudta, hogy Timi és Zoli korábban még esküvőről is beszéltek, de inkább csak egy költséges vakációra utaztak. Timi nagymamája elpöttyintette azt is, hogy tavaly nyáron még azt forgatták a fejükben, hogy összeházasodnak Nyíregyházán, de Timit Zoli még csak be sem mutatta saját családjának.

Hát miféle viselkedés ez, kérem szépen?! Akkor is megmondtam a magamét, aztán hogy emiatt vagy más miatt, nem tudom, de végül inkább nyaralni mentek

– mesélte a Borsnak az asszony, aki egyébként azt szeretné, hogy Timi mellett megbízható, tiszta szívű emberek lennének jelen.