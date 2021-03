Velkey György: A gyermekkórházban is érzik, hogy egyre gyorsabban terjed a fertőzés

Ritkán fordul elő gyermekeknél a súlyos megbetegedés koronavírus következtében, de nagyon komolyan kell venni a kezelésüket – erről beszélt a Hír TV-ben szerdán a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Mint részletezte: az ellátásukat úgy szervezték meg, hogy a Bethesdába érkeznek a járóbeteg covidos gyerekek és azok, akik késői gyulladásos betegségekben szenvednek. Azok pedig, akik tartósabb ellátást igényelnek, a Heim Pálba kerülnek.

A főigazgató kitért arra is, hogy kedden 25 PCR-tesztet végeztek el gyerekeken, mert többen is mutattak tüneteket.

Egyeseknél be is igazolódott a gyanú, pozitív lett a tesztjük. Így elmondható, hogy a gyermekkórházban is érzik, hogy egyre gyorsabban terjed a fertőzés