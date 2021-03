A Viszkis hét perc alatt szökött meg a fogdából

Ambrus Attila, közismertebb nevén a Viszkis közel 22 évvel a bravúros szökése után is élénken emlékszik arra a szombati napra, amikor megszökött a Gyorskocsi utcai fogdából. Ehhez mindössze hét percre és alapos előkészületekre volt szüksége.

A Life TV-n péntek este induló, Összezárva Hajdú Péterrel című műsor új évadában elevenítette fel az 1999. július 10-én történt eseményeket. Ambrus kihasználta a hatóságok sorozathibáit, és szinte fennakadás nélkül távozott a szigorúan őrzött objektumból.

Konkrétan hét perc alatt léptem le. Volt nálam pénz, rendőrségi póló, kötél, de még csavarhúzó is. Persze volt segítségem is. Az információk jöttek, mentek és bejuttatták hozzám a pénzt is, ami kellett a szökés utáni élethez. Egyébként WC-papírba tekerve hozták be hozzám a lóvét, mert ott még nem vették olyan komolyan a csomagok átvizsgálását, mint később