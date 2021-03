Hányan vannak a luxusnyugdíjasok Magyarországon?

Majdnem 40 ezer olyan idős ember él Magyarországon, akinek a nyugdíja nem éri el az 50 ezer forintot havonta, derül ki a Magyar Államkincstár legfrissebb, februári adataiból. Hozzáteszik, a jellemzően alacsony ellátásra jogosultak jelentős része – egészen pontosan 25 641 nyugdíjas – külföldről is kap ellátást.

A 2020-as év átlagnyugdíj összegét, amely 142 000 Ft volt a nyugdíjbiztosítás oldala szerint, a kétmillió nyugdíjasból nem egészen minden második nyugdíjas kapja csak meg. Ezt az átlagot jelentősen felhúzza a kisszámú, de rendkívül magas ellátásban részesülő nyugdíjas: 36 ezren kapnak 350 000 forintnál magasabb nyugdíjat,

106 ember nyugdíja pedig meghaladja az egymillió forintot.

Míg a tavalyi évben 32-en voltak jogosultak egymillió forint feletti ellátásra, idén már több mint 100 nyugdíjas járandósága több mint kétszerese az átlagkeresetnek.

2021. január, öregségi nyugdíjasok Teljes ellátás

Ft/hó jogosultak létszáma

(fő) ebből kétoldalú egyezmény, vagy nemzetközi szerződés alapján külföldről is nyugellátásra jogosultak létszáma

(fő) 28 500 alatt 17 599 17 020 28 500-49 999 21 692 8 621 50 000-99 999 397 373 17 058 100 000-149 999 782 031 12 280 150 000-199 999 429 111 5 639 200 000-299 999 305 055 3 990 300 000-399 999 58 521 961 400 000- 499 999 12 813 270 500 000- 999 999 4 457 142 1 000 000- 1 999 999 95 8 1999 999 felett 11 Mindösszesen: 2 028 758 65 989

Forrás: Magyar Államkincstár

Határ a csillagos ég

Semmiféle felső határa nincs a nyugdíjnak Magyarországon, vagyis nincsen nyugdíjplafon, azonban ők elenyésző kisebbségben vannak a nyugdíjas-társadalmon belül, nem ők határozzák meg a nyugdíjas-társadalom arculatát.

– hívta fel a figyelmet még januárban Farkas András nyugdíjszakértő. Mint elmondta, most semmi nem gátolja a magas nyugdíjas kialakulását. Ha valaki olyan szerencsés, hogy hatalmas kereseteket tud hosszú ideig bevallani, akkor semmiféle felső határa nincs az öregségi nyugdíjnak.

millió feletti nyugdíjat csak úgy lehet elérni, ha valaki több száz millió forintos járadékot fizetett, és emellett hosszú szolgálati idővel is rendelkezik.

– árulta el még az Indexnek a nyugdíjszakértő. Ugyanakkor véleménye szerint borzasztóan méltánytalan a magyarországi nyugdíjrendszer.

Egyetlenegy országban sincs még olyan, hogy korlátlanul lehetne érvényesíteni a biztosítási alapelvet az öregségi nyugdíjrendszerben.

Az alapelv arra utal, hogy amekkora összegű nyugdíjjárulékot egy munkavállaló élete során befizetett, legalább akkora összegű nyugdíjat kapjon. Mint magyarázza, más országokban érvényesül egy bizonyos szolidaritási elv, vagyis pluszjuttatások esetén van egy felső határ.

A szakember hozzátette, az európai nyugdíjrendszerek majdnem mindegyikében érvényesül a járulékfizetési felső határ, éppen azért, mert az állam úgy gondolja, nem feladata a teljes munkajövedelem pótlása, erről az egyénnek és munkáltatójának kell gondoskodnia.

A STATISZTIKAI ADATOK SZERINT TÖBB MINT 800 EZER FŐRE TEHETŐ AZOKNAK A NYUGDÍJASOKNAK A SZÁMA, AKIK 100 ÉS 150 EZER FORINT KÖZÖTTI NYUGDÍJBÓL KÉNYTELENEK MEGÉLNI HAVONTA.

A jelenlegi nyugdíjrendszer egyik alapkövét jelenti, hogy a kormány döntése értelmében időkorlát nélkül

28 500 FORINT MARAD A NYUGDÍJMINIMUM.

Ezt, vagy ennél kisebb összeget kapott idén januárban valamivel több mint 17 ezer nyugdíjas. Mint ahogy azt az Index még év végén megírta, ez az összeg 2008 óta változatlan. Farkas András nyugdíjszakértő szerint nemcsak az a probléma ezzel döntéssel, hogy az összeg messze esik az idősek számára méltó megélhetést biztosító juttatástól, hanem az is, hogy ehhez van kötve számos szociális ellátás, juttatás, illetve segély is.

Recseg a rendszer

A fennálló nyugdíjrendszer visszásságaira nem csak Farkas András hívta fel a figyelmet. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége (NYOSZ) úgy gondolja, a jelenlegi rendszer nem tartható fenn, ezért szavazásra bocsátottak általuk megvalósíthatónak vélt javaslatokat a nyugdíjemelési rendszer átalakításáról. Ahogy arról már az év elején az Index beszámolt, a NYOSZ úgy véli, a legkisebb öregségi nyugdíj összegét legalább 50 ezer forintra kellene emelni.

A NYOSZ javaslatával egyetért Juhász László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nyugdíjastagozatának vezetője is, aki kiemelte, a Szociális Jogok Európai Pillérét, a többi európai állammal együtt, Magyarország is aláírta. Ebben a dekrétumban többek között az is szerepel, hogy minden idős számára méltó megélhetést kell biztosítani. De, ahogy Juhász László fogalmazott,

a legkisebb öregségi nyugdíj összege ehhez nem elegendő.

Az országos szövetség javaslata szerint

DIFFERENCIÁLT NYUGDÍJEMELÉSI RENDSZERRE KELLENE ÁTTÉRNI,

vagyis akinek magasabb a nyugdíja, annak kisebb mértékben emelkedjen évente a megállapított összeg, és akinek alacsonyabb a nyugdíja, az nagyobb mértékű emelést kapjon.

