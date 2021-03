Felfüggeszthetik az oltást megtagadó háziorvost

Nagy port kavart az erdőkertesi háziorvos esete, aki közölte, hogy nem hajlandó oltani a körzetében. Még Orbán Viktor vasárnap reggeli rádióinterjújában is szóba került Kiss Csaba. Mind az önkormányzat, mint a tiszti főorvosi szolgálat szankciókat helyezett kilátásba, a háziorvos azonban nem gondolta meg magát. Erről az ATV-nek beszélt az orvos.

Az erdőkertesi háziorvost a tévécsatorna híradója telefonon érte el. Kiss Csaba úgy fogalmazott, hogy a döntésének több oka is van. Szerinte káosz van az oltások elrendelésében, mikor kit kell oltani, és ez hétről hétre változik.

Azt se tudjuk, milyen oltóanyagot és hogyan kellene adni – folytatta a háziorvos. Hangsúlyozta, hogy a kínai vakcinának nincs európai engedélyezése, és ezt problémásnak találja.

Az összes engedélyezett is tulajdonképpen nem törzskönyvezett gyógyszerkészítmény, tehát majdhogynem klinikai kipróbálási fázisban vannak

– mutatott rá. Noha Kiss Csaba szerint ez járványhelyzetben megengedett, nem szeretne ebben részt venni.

A háziorvos azt is kiemelte, hogy a rendelő nem felel meg azoknak a követelményeknek, hogy biztonságosan, úgy tudjanak oltani, hogy ne a járvány terjedéséhez járuljanak hozzá, hanem a megelőzést segítsék. Hozzáfűzte: a rendelőhelyiségben nem csak ő rendel, a váróhelyiség pedig félig-meddig közös. Váltott rendelésben vannak kollégáival, így bármikor bejöhet egy covidos beteg. A háziorvos kiemelte:

pénteken például három covidos beteg sétált be a pozitív leletével.

Ráadásul a váróhelyiség túl kicsi, hogy megfelelő távolságot tartsanak, és megfelelő fagyasztóval sem rendelkeznek a vakcinák tárolásához. Kiss Csaba azt is nehezményezte, hogy a szervezést is a háziorvosokra testálják: nekik kell fölhívni a pácienseket és beosztani őket, illetve a vakcinák szállítását is nekik kellene megoldaniuk. Ezeket a többletköltségeket a háziorvosnak senki nem kívánja megfizetni.

Össztűz

A háziorvos szerint az önkormányzat már „megfenyegette”, illetve a tiszti főorvosi szolgálat is szankciókat helyezett kilátásba, továbbá Tuzson Bence fideszes képviselő is írt neki levelet.

Az önkormányzatnál volt arról szó, hogy felfüggesztik a szerződését.

A tiszti főorvosi szolgálat nem fenyegetett, meg akartak vele egyezni, de Kiss Csaba azt vette ki a szavaikból, hogy hatóságként fognak eljárni, és megbüntethetik. Az orvos azt mondta: nem tudja, mi alapján mondta Müller Cecília, hogy ötmillió forintig büntetik, aki nem olt hétvégén, hiszen ők nem munkáltatói a háziorvosoknak. Ez az ötmillió forint a praxis háromhavi finanszírozása, „onnantól kezdve én lehúzom a rolót” – zárta az erdőkertesi háziorvos.

Az Index megkeresésére a Magyar Orvosi Kamara elnöksége kijelentette: határozottan elhatárolódik a szervezet etikai normáival összeegyeztethetetlen tevékenységű, megnyilatkozású orvosoktól. Közölték, hogy a hippokratészi esküvel ellentétesnek tartanak minden olyan megnyilvánulást, amely oltásellenes, illetve alábecsüli a járvány veszélyességét és az egyéni védekezés jelentőségét.

Ezen kijelentések rombolják az egészségügybe vetett bizalmat és a járvány megfékezésére tett közös erőfeszítéseinket

– hangsúlyozták.

Oltásellenesek

A MOK etikai vizsgálatot kezdeményezett még tavaly áprilisban Tamasi József álhíreket terjesztő orvos ellen, illetve augusztusban egyértelműen jelezték oldalukon: a kamara elfogadhatatlannak tartja a vírustagadást és az oltásellenességet. Mint állásfoglalásukban írták:

Az etikus és felelősségteljes orvosi magatartással összeegyeztethetetlen a vírus okozta kockázat tagadása és az oltásellenesség.

Pócs Alfrédot még tavaly októberben bocsátották el a gyöngyösi kórházból, tőle koronavírus-tagadó állításai miatt korábban a MOK is elhatárolódott. Az elbocsátást a kórház igazgatója október 6-án közölte, szerinte a koronavírussal kapcsolatos véleménye miatt menesztették huszonöt év után.

Pócs Alfréd akkor elmondta, hogy nem tartja magát vírustagadónak, azonban tapasztalatai szerint a vírus miatt azok a betegek, akik nem covidosak, jelentős hátrányt szenvednek az ellátás során.

