Varga Judit: Magyarországot furkósbottal fenyegeti a baloldal

Varga Judit szerint a baloldal hazai és nemzetközi szinten is össztűz alá vette Magyarországot, és egy jogállamisági furkósbottal fenyegetve próbálta ideológiai elvárásokhoz kötni a költségvetési kifizetéseket. Az igazságügyi miniszter hozzátette: ezt akkor a legmagasabb politikai megállapodás szinten tudták visszaverni. Nem lehet a nemzeti identitás, szuverenitás sérelmével zsarolni – jelentette ki a politikus a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorban.

Arra utalva, hogy Magyarország és Lengyelország március 11-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához az uniós költségvetés védelmét szolgáló jogállamisági feltételrendszerről szóló uniós rendelet miatt, Varga Judit kijelentette, hogy nem hagyhatták, hogy egy „jogállamiságot sértő uniós norma maradjon hatályban”.

A magyar kormány keresetében azzal érvel, hogy a jogállamisági feltételrendszerről szóló rendeletnek egyrészt hiányzik a jogalapja, másrészt nem egyértelmű, kiszámítható, hiszen a jogállam fogalma nemzetközi szinten definiálhatatlan

A jogállamiság egy elérendő vágy. Célja, hogy az állami szervek kiszámítható elvek alapján működjenek, ám ez országonként eltérő módon történhet. E téren is létezik nemzeti identitás, a jogállamiságnak nem tudunk egységes definíciót adni

– mondta. Varga Judit szerint „most már az Európai Unió Bíróságán a sor, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba”.

Az igazságügyi miniszter hétfőn posztolt Facebook-oldalára a nemzeti ünnep alkalmából egy ünnepi videót is. Ebben arról beszél, hogy az Orbán-kormány azért dolgozik, hogy a magyarok visszakapják a régi életüket.

Varga Judit kiemelte, lassan egy éve kell régi, mindennapi életünket feladnunk a járvány elleni sikeres védekezésért. Gondoljunk azokra, akik megbetegedtek, most is a vírussal küzdenek és azokra az egészségügyi dolgozókra, akik mellettük állnak – kérte. Leszögezte: ez most másfajta ünnep, a higgadtság és az odafigyelés ideje,

A koronavírust csak együtt győzhetjük le.

Hozzátette: már a célegyenesben járunk: több mint egymillió magyart sikerült beoltani – mondta, hozzátéve, jelenleg az oltás a legerősebb fegyver a járvány elleni küzdelemben.