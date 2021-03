Hadházy Ákos közzétette, ki utazott el Dubajba a NER kedvenc magánrepülőgépén

Minden jel szerint a milliárdos vállalkozó, Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea műsorvezető utazott azon a luxus magánrepülőgépen, amely március 12-én pénteken repült el Dubajba, és március 16-án kedden tért vissza Budapestre, a ferihegyi repülőtérre – írja a hvg.hu Hadházy Ákos Facebook-posztja alapján.

A független országgyűlési képviselő az OE-LEM lajstromjelű, Bombardier Global 6000 típusú luxus magánrepülőgép kiszolgálását igénylő űrlapot (handling request) tette közzé, amelyet a dubaji repülőtérnek küldtek el, benne az utasok részletes adataival.

Dubajba összesen négyen repültek, Budapestre csak Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea tért vissza.

Az üzleti repülést is ismerő pilóták szerint a dokumentum nagyon hitelesnek tűnik, a formája teljesen megfelel a körülményeknek, a személyzet is valóban a repülőt üzemeltető cégnél repül és a cég adatai, elérhetőségei is valósak