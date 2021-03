Parászka Boróka megérdemelné, hogy agyonverjék – írta a Facebookra Szőke László azért, mert az újságírónő bírálta a kormány hozzáállását a vakcinákhoz. A bejegyzést már törölték, de mivel internet nem felejt, képernyőképek őrzik a bejegyzés emlékét.

Szegény Boróka. Hülye, de legalább van nekünk. Legalább. Néha gondolkodom, hogy kell-e figyelnünk rá. Nem. Agyonverni sem érdemes, de megérdemelné

– fogalmazott Szőke László, aki a magyar kormány által Erdélybe juttatott 1,45 milliárd, majd újabb 1,9 milliárd forintos sajtótámogatás médiaportfóliójának fejlesztési igazgatója hétfőn, „stílusosan” épp a Szabad Sajtó Napján – szúrta ki a Mérce.

Szőke László egyébként az újságíró egy korábbi bejegyzését osztotta meg, amelyben a Fidesz „vakcinanacionalizmusát” kritizálta, és ahhoz fűzte hozzá a fentebbi gondolatokat. Önmagában már ez is komoly ügynek tűnhet, de az újságírónő ennél tovább is ment, újabb Facebook-bejegyzést írt, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy hasonló támadások érték több kolléganőjét is, például Csata Orsolyát, Víg Emesét, Hunyadi Zsuzsát, és Juhász-Bolylan Kincsőt is.

Parázska Boróka kiemelte, hogy újságírónak lenni ma nehéz feladat, sőt, kétszeresen nehéz, mert a kolléganőknek viselniük kell mindazt, amit az újságírók és amit a nők elszenvednek,

amiért kiszolgáltatottá válnak.

Beszámolt arról is, hogy ezek az emberek tudatos védelem nélkül nem végezhetik a munkájukat, veszélybe kerül nem csak az, amin és ahogy dolgoznak, de a magánéletük, és a személyes integritásuk is.

Szőke László később egyébként közzétett egy bejegyzést, amelyben beismerte, hogy túllőtt a célon – erről a Media1 tájékoztatott.

Más nem, így Parászka Boróka sem érdemli, hogy ennyire ócskán, aljasul – kinek ahogy tetszik – megküldjem. Ráadásul, s ebben igazatok van, nem a förvedményében (sic!) állítottakkal szálltam vitába, hanem őt küldtem meg. Tehát helyesen: azt sem érdemli, hogy agyba-főbe szeressük. Még ha meg is érdemelné…

– összegzett.