Vádat emeltek a katalizátorbanda ellen

Vádat emelt az ügyészség két férfi ellen, akik Budapesten és Velencén parkoló gépkocsik katalizátorait vágták ki és lopták el – tájékoztatta a fővárosi főügyész pénteken az MTI-t.

Ibolya Tibor közölte, a 22 éves és 23 éves vádlottak tavaly nyár óta tíz parkoló autóból vágták ki a katalizátort egy orrfűrésszel. Főként a főváros XI. kerületében követték el a bűncselekményeket, de emellett Velencén, a IX. kerületben, és XXII. kerületi bevásárlóközpont parkolójában álló autókból is tulajdonítottak el katalizátorokat. A vádlottak ezzel a módszerrel 12 sértettnek összesen csaknem félmillió forint kárt okoztak. A 23 éves férfi a XI. kerületben kerékpárt is lopott, amelyet álnéven akart eladni, de a „vevő” az intézkedő rendőrök egyike volt, így a vádlottat, majd társát is elfogták.

A harmadik vádlott, egy 20 éves nő a vád szerint 2020 júliusában a XI. kerületben jogosulatlanul várakozott autójával egy mozgássérült-parkolóhelyen, ezért a közterület-felügyelők kerékbilincset tettek a gépkocsira. A nő kérésére a 22 éves vádlott a kerékbilincset flexszel levágta, akárcsak az utóbb ismét felszerelt szerkezetet. Mindezzel a kerületi közterület-felügyeletnek több mint 200 ezer forint kárt okoztak.

A Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség az ügyben többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és rongálás vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Budai Központi Kerületi Bíróságra. Az ügyészség a két büntetett előéletű, jelenleg is bűnügyi felügyelet alatt álló férfira végrehajtandó börtönbüntetés, a nőre pénzbüntetés kiszabását indítványozta.