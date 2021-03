Covid-ambulancia nyílik gyermekeknek a Semmelweis Egyetemen

Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika hosszú távú Covid-ambulanciáján azokat a gyermekeket várják, akiknél koronavírus-fertőzésük után 6-8 héttel vagy akár később is az életminőségüket jelentősen rontó, makacs tünetek maradtak fenn – olvasható az egyetem honlapján.

Mint írják, a második és harmadik hullámban nemcsak a hazai fertőzöttek száma emelkedett jelentősen, de egyre több gyerek is elkapta a koronavírust.

Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Sürgősségi Betegellátó Osztályán (SBO) a közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy nőtt azoknak a száma is, akiknél 6-8 héttel vagy akár még több idővel a fertőzés után is elhúzódó, makacs és az életminőségüket jelentősen rontó tünetek maradtak fenn

– mondta Krivácsy Péter klinikai főorvos, az SBO osztályvezetője. Mint mondta, a tünetek rendkívül sokszínűek lehetnek: fejfájás, szédülés, bizonytalanságérzés, fáradékonyság, rossz közérzet, vagy akár hasi fájdalmak, fogyás és keringési gondok is jelentkezhetnek.

Ha ezek közül akár csak az egyik tünetet is tapasztalják a szülők tartósan, négy héten át, a fertőzést követően másfél-két hónappal is érdemes orvoshoz fordulni

– kérte az osztályvezető. Hozzátette: az úgynevezett „long Covid” szindrómával kapcsolatban eddig főleg a felnőtteket érintően jelentek meg publikációk, gyermekeknél egyelőre még kevés a szakirodalmi adat. Az ezzel a problémával hozzájuk fordulók miatt viszont úgy érezték, foglalkozniuk kell a betegséggel – mutatott rá, miért hozták létre az ambulanciát.

Mivel a tünetek nagyon sokszínűek lehetnek, ezért számos orvosi szakmából vontak be szakembereket: kardiológus, pulmonológus, gasztroenterológus, pszichiáter és neurológus szakember is segíti a betegellátást. Minden páciens esetében először egy laboratóriumi tesztekből és esetenként képalkotói eljárásokból álló alapvizsgálatot végeznek, ezt követően pedig a tünetektől függően vonnak be más orvosokat is a kezelésbe. A gyerekek életminőségét, tüneteik alakulását havi rendszerességgel ellenőrzik