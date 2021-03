Levelet küldött a Nemzetközi Oltóközpont a honlapján regisztráló embereknek. Eszerint két hónapot kell még várni a lefoglalt vakcinára, de már most tudják, mennyibe fog kerülni a Pfizer–BioNTech oltóanyaga. Mint kiderült, az oltáshoz kellő két dózisért 28 ezer forintot kell kifizetnie annak, aki az amerikai–német vakcinát választja – tanúsítja az Index birtokába jutott levél.

Korábban lapunk is írt arról, hogy hamarosan érkeznek a fizetős vakcinák, oltásra pedig a Nemzetközi Oltóközpontban lesz lehetőség. Az intézmény honlapján időpontot lehet foglalni.

Az egész lényege, hogy azok, akiknek az oltási terv alapján még sokat kellene várni az oltóanyagra, soron kívül mihamarabb védettséget szerezhessenek. Állítólag a páciensek saját maguk ki is választhatják, milyen vakcinát igényelnek.

A Nemzetközi Oltóközpont ügyvezetője a napokban írt az ügyfeleinek levelet, amelyben beszámol arról, hogy a januári után most egy újabb fogyasztóvédelmi eljárás indult ellenük. Ugyanakkor leszögezte, korábban minden rendben volt náluk, bízik abban, hogy most is így lesz.

Kámány Roland ügyvezető kiemelte, hogy mind az öt, Magyarországon engedélyezett vakcina előállítójával tárgyalásokat folytatnak, amire legjobb esetben is két hónapot kell még várni. Mivel remélték, hogy sikerül az eredeti tervek szerint március 15-re befejezni a veszélyeztetettek oltását, ez nem így alakult, valamint az általuk megcélzott vakcina engedélyeztetés szintén késésben van.

Hozzátette: az a legfontosabb, hogy minél több ember minél gyorsabban be legyen oltva, de azt etikai szempontból elfogadhatatlannak tartják, hogy a rizikócsoportba nem tartozó fiatalokat oltsák addig, amíg a magasabb kockázati csoportba tartozók várják a vakcinát. A levélben egyébként néhány konkrétumra fény derül. A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy kalkulálnak, hogy az oltás beadása 1450 forintba fog kerülni.

Az Index megkérdezte, hogy pontosan hogy jön ki a vakcina ára 28 ezer forintra. Mint azt a Nemzetközi Oltóközpont válaszából megtudtuk, a két oltás ára a következőképpen alakul:

2 x 10 ezer forint (maga a vakcina ára) + 2 x 1450 Ft (az oltás beadásának az ára) – 5000 forint előleg, amelyet az előfoglaláskor befizetett.

Szó esik arról is, hogy amikor megérkeznek a vakcinák, mindenkit e-mailben értesítenek a vakcina típusáról és az oltás teljes költségéről is. Három lehetőség közül lehet választani:

kérni a vakcinát,

várni másik vakcinára,

lemondani az előfoglalás jogáról.

Ha valaki igényli a vakcinát, az előfoglalás díját később nem fizetik vissza. Ha a páciens mégis úgy dönt, hogy másik vakcinára vár, előfoglalását fenntartják másik, később beszerzett vakcinatípusra.

A folyamat minden részében lehetőséget adnak a páciensnek az előfoglalási összeg visszatérítésére, ilyenkor visszafizetik az előfoglalásra befizetett teljes összeget, a páciens pedig elveszti náluk az oltási előfoglalási jogát.

Az Európai Unió egyébként 15,5 euróért szerzi be a Pfizer–BioNTech vakcináját dózisonként, azaz két adag költsége nem egészen 12 ezer forint. Tehát a Nemzetközi Oltóközpont által kínált Pfizer-vakcinához

több mint a kétszereséért juthat hozzá mindenki, aki az egészségügyi központnál regisztrált.

A február 25-i kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, teljesen kizárt, hogy magánorvosi intézményeknél lehetőség lesz koronavírus elleni vakcinák beadására. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette, a magyar államnak van joga beszerezni oltóanyagot, így nem fognak ilyen engedélyt magáncégeknek kiadni.

Közben egyébként Budapest Főváros Kormányhivatala fogyasztóvédelmi főosztálya két napja eljárást indított a Nemzetközi Oltóközpont ellen, amiért az egészségügyi központ ötezer forintért vett fel előjegyzést koronavírus elleni vakcinák beadására.

Egyelőre azt vizsgálják, hogy a Nemzetközi Oltóközpont valóban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat-e azzal, hogy pénzért vesz fel előjegyzéseket. A kormányhivatal több kérdésben is válaszokat várt az oltóközponttól.

(Borítókép: A Pfizer–BioNTech vakcinái. Fotó: Reuters)