Meghalt a magyar mulatóskirály felesége

Koronavírus-fertőzés miatt hagyta itt a földi létet Csocsesz felesége. A Bors azt írja, hogy Gyöngyi szombat délelőtt halt meg egy Covid-intenzív osztályon, és csak egy üvegfalon keresztül búcsúzhatott el tőle a Dáridó egykori sztárja.

Csocsesz beszélt arról is, hogy a kórházból szombat reggel telefonáltak, hogy menjen be elbúcsúzni, és családjával azonnal rohant is az intézménybe. Szerelmét azonban csak üvegfalon keresztül láthatta gépekre kötve.

Csak egy üvegfalon keresztül láthattuk, hogy a gépeken van. Vesedialízist is kapott. Aztán hazamentünk, és vártuk, hogy mikor telefonálnak, hogy megállt a szíve

– fogalmazott a lapnak, és azt is elmondta, hogy Gyöngyi szíve szombaton fél tizenkettőkor állt le.