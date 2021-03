Ma van a víz világnapja, sokan 20-25 kilométert gyalogolnak érte

Az ivóvízhiány az egyik olyan globális válság, amely napjainkban már a föld népességének negyedét érinti. Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója a víz világnapján kiemelte, hogy a pandémia árnyékában sem szabad megfeledkezni a szintén emberéletek millióit fenyegető vízhiányról.

Miközben a világban ma szinte minden figyelmet a koronavírus-járvány elleni küzdelem köt le, egy-egy világnap fontos emlékeztető lehet mindannyiunk számára, hogy nem szűntek meg azok a globális kihívások sem, amelyek a pandémiához hasonlóan napjainkban is emberek millióinak életét veszélyeztetik.

Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi szerepvállalása okán több országban küzd a vízhiány ellen.

Irakban az otthonukból elmenekült családok visszatelepülésének egyik alapkritériuma a vízellátás helyreállítása. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával az Ökumenikus Segélyszervezet több nagyszabású projektet hajtott végre az elmúlt két évben, elősegítve a vízhálózat bővítését és a településekre eljuttatott víz minőségének javítását. Ezzel közel 35 ezer ember életkörülményeit javította. Egy 3 km hosszú öntözőcsatornát is megtisztítottak, mivel a mezőgazdasági tevékenységet folytató családok megélhetése szempontjából ez is kulcskérdés. Napjainkban, a koronavírus-járvány időszakában kiemelten fontossá vált a megfelelő higiénés körülmények megteremtése, amelynek alapfeltétele a tiszta víz. Karamlesben egy víztisztító berendezést adtak át, amelynek a beüzemelésében és a szaktudás átadásában is magyar szakemberek vettek részt.

Etiópiában az Ökumenikus Segélyszervezet először 2011-ben hajtott végre segélyprogramot, amikor a térséget sújtó rendkívüli szárazság következtében ivóvíz- és élelmiszerhiány alakult ki. 2012-ben egy dél-etiópiai kút rekonstrukciójával folytatódott a munka, ami nemcsak az ivóvízellátó rendszer helyrehozatalát jelentette, hanem az itt élő családok életkörülményeinek stabilizálását is. Idén pedig a Hungary Helps Program támogatásával víz-, oktatási és mezőgazdasági fejlesztések indulnak az országban. A szervezet helyszínen dolgozó munkatársai jártak olyan településeken, ahol a lakosoknak 20-25 kilométert kell megtenniük azért, hogy tiszta vízhez jussanak.

Afganisztánban a segélyszervezet 2019-ben megállapodást írt alá az ENSZ Világélelmezési Programjával, aminek keretében öntözőcsatorna és árvízvédelmi gát építésében nyújtanak segítséget.