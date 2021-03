A Club Aliga miatt még aggódik Balatonvilágos polgármestere

Egy kormányrendelet-módosítást követően megszűnt a balatonaligai volt úttörőtábor helyére tervezett építkezés kiemelt státusza – tájékoztatta a település független polgármestere a legfrissebb Magyar Közlönyre hivatkozva az MTI-t. Takács Károly közlése szerint Balatonvilágos önkormányzata korábban a Pécsi Törvényszékhez fordult az ügyben, illetve alkotmányjogi panaszt nyújtott be. „Stop Balatonaligarcha!” néven online petíció is indult, amelyet csaknem 11 ezren írtak alá.

A polgármester tájékoztatása szerint Balatonvilágos aligai részén, a volt úttörőtábor helyén úgy kaphatott építési engedélyt a hétszintes, 92 lakásos vízparti ingatlan megépítése, hogy a korábban állami tulajdonban lévő, majd tavaly értékesített terület nemzetgazdaságilag kiemelt státuszt kapott. Ezzel mentesült a helyi építési szabályzat előírásai alól, illetve ellehetetlenült a törvény által előírt part menti sétány kialakításának lehetősége. Takács Károly hozzátette: nagyon pozitívan értékelik, hogy Witzmann Mihály, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője közbenjárt a rendelet módosítása érdekében.

A polgármester ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy mivel a volt úttörőtáborral szomszédos Club Aliga kiemelt státusza továbbra is megmarad, az önkormányzat nem vonja vissza alkotmánybírósági beadványát, mert szeretnék elérni, hogy a Club Aliga partszakaszáról is „levegyék a beépíthetőség növelését lehetővé tevő, a part szabad megközelítését nem biztosító kiemelt státuszt”. Hozzátette: