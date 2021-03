Riasztást adott ki az unió, Magyarország mégis 7,8 millió darabot vett a veszélyes maszkból

Annak ellenére, hogy fertőzésveszély miatt korábban az Európai Unió termékriasztási rendszer, a Rapex figyelmeztetést adott ki miatta, a Külgazdasági Külügyminisztérium 7,8 millió darabot vásárolt a kínai Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd. nevű cég FFP2-es maszkjaiból – hívja fel a figyelmet az Átlátszó.

A Rapex még 2020 áprilisában juttatta el a figyelmeztetést az importőrnek. Ebben arra hívta fel a figyelmet, hogy a maszkok

a rajtuk szereplő CE jelzés ellenére sem minősülnek védőeszköznek, erről nem döntött semmiféle hatóság,

a részecskeszűrésük nem megfelelő, mindössze 81,8 százalékos,

és nem is illeszkednek megfelelően az archoz.

Szijjártó Péter tárcája ettől függetlenül egy magyar céggel, a Gyömrői-Sarok Projekt Kft.-vel szerződött arról is, hogy összesen három kínai gyártótól, köztük Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd.-től is származó maszkokat vásároljon.

A teljesítési határidő 2020 júniusa volt, ami azt jelenti, hogy ezeket a maszkokat már rég szétosztották

A kft.-vel először 30 millió darab maszk leszállítására kötöttek szerződést, aztán aláírtak egy kesztyűszállításit is, amíg végül úgy nézett ki, hogy 86 millió darab kesztyű és 28,9 millió maszk érkezik a három kínai gyártótól. Az Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd.-nek darabonként 1,6 amerikai dollárt, azaz közel 500 forintot kellett fizetni.