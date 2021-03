100 milliárd forintot meghaladó közpénz landolt a kormányközeli cégcsoportoknál

Tavaly szeptemberben írta meg az Index, hogy az Orbán-kormány 300 milliárd forintot költött 16 ezer lélegeztetőgépre, a Válasz Online pedig akkor arra derített fényt, hogy az egyik szerződött partner a Fourcardinal Tanácsadó Kft., amely 2020 április 20-án írt alá egy szerződést, miszerint több mint 17 milliárd forintért ad el ezer lélegeztetőgépet a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak. Ehhez az üzlethez köze volt Szabó László sógorának, Szeverényi Márknak is, de az egykori miniszterhelyettes és washingtoni nagykövet – aki a Mediaworks elnök-vezérigazgatója – felesége is fontos posztot kapott. Szeverényi Márk – jegyzi meg már friss cikkében a Válasz Online – egy „áttételen” keresztül hozható kapcsolatba Szijjártó Péterrel, testvére ugyanis az a Szeverényi Ivonn Ildikó, aki nemrég úgynevezett állomáshely nélküli nagyköveti állást kapott a külügyminiszter kezdeményezésére és akinek férje Szabó László Mediaworks elnök-vezérigazgató.

Duzzadó bevételek

A Fourcardinal Tanácsadó Kft.-ről eddig azt lehetett tudni, hogy összesen 17 milliárdért értékesít lélegeztetőgépeket az államnak. Az újdonság most az, hogy a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium – először a Hírklikk által közölt – szerződéscsomagját – tüzetesebben – átvizsgálva a Válasz Online kiszúrta, hogy a Fourcardinal a 17 milliárdos lélegeztetőüzlet mellé – szintén még tavaly áprilisban –

rácsapott egy közel 33 milliárd forintos eszközbeszerzési projektre, melynek keretében orvosi eszközöket, így betegmonitorokat, infúziós pumpákat szállíthatott a magyar államnak. Ezzel már 50 milliárdnál tartunk.

Március 11-én, amikor a magyar kormány közzétette a kínai és orosz vakcinabeszerzéseiről szóló megállapodásokat, az Index beszámolt róla, hogy az állam a kínai oltóanyagból összesen ötmillió adagot rendelt, egy adag vakcina 30 euróba kerül, és ehhez hozzájön öt százalék áfa. Az oltóanyagot négy részletben szállítják Magyarországra. A legtöbb adag (három és fél millió) június közepére várható a kínai vakcinából. A szerződés szerint az átadás napjától az oltóanyag hat hónap felhasználhatósági idővel rendelkezik. Az eladó – amelynek a kínai fél leszállítja a vakcinát – a Danubia Pharma Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft., míg a vevő a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Előbbi, tehát a Danubia Pharma régebben Szeverényi Márk portfóliójába tartozott, de a Válasz Online értesülései szerint a tulajdonosi körben nincs nagy változás, ahogy a lap forrásai fogalmaztak:

indokolatlan a múlt idő használata.

A Danubia jelenleg a Syntonite Med Zrt. birtokában van, utóbbi viszont két stróman (egyikük Tuza Máté) neve alatt fut – jegyzi meg a cikk, azonban az sokat elárul, hogy amikor a lap munkatársai Szeverényi gyógyszerkereskedő cégeinek (Q Pharma Kft. és EU Pharma Kft. ) telepén jártak, megtalálták a Danubia Pharma postaládáját, ráadásul több helyen is ki voltak rakva, így a Danubia Pharma minőségbiztosító gyógyszerészének vállalkozásánál, az Orthopharm Europe Kft.-nél is, ami Kőrösi Gábor János tulajdonában van. Kőrösi neve a Nemzeti Népegészségügyi Központtal kötött kínai vakcinaszerződésen is szerepel.

A lap szerint ez azt bizonyítja, hogy „a legmagasabb kormányzati szintekig érő kapcsolatrendszerrel felvértezett csoportról beszélhetünk”.

Mint összegeznek: ha a fentebb taglalt Fourcardinal által begyűjtött 17 és 33 milliárd forint mellé a Danubia Pharmának jutott 55 milliárdnyi vakcinapénzt is odaírjuk, már 105 milliárdnál járunk. A külügyi tárca illetve a népegészségügyi központ eddig nyilvánosságra került szerződéslistáján a 35 partner neve mellett összesen 468 milliárd forintnyi koronavírus-kiadás szerepel.