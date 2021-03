Nem adtak hozzájárulást, mégis felhívja őket a Fidesz, hogy regisztráljanak az oltásra

Nem világos, hogy milyen adatbázis alapján, de több Budapesten és vidéken élő embert is felhívnak a Fidesz-irodából vagy a kormánypárti vezetésű önkormányzatból, hogy regisztráljon koronavírus ellen oltásra – írja a 24.hu.

Bár a felszólításban semmi törvényen kívüli nincs, adatvédelmi aggályok felvetődhetnek ezzel kapcsolatban, azoknak az embereknek egy része ugyanis, akit felhívtak, azt állítja, nem járult hozzá, hogy az adatait rögzítsék és megőrizzék. Ha ez mégis megtörtént, abba nem egyeztek bele, hogy a Fidesz tartsa velük a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken.

Az adatbázis létezésére abból az elszólásból derült fény, amelyet egy fideszes önkormányzati képviselő tett, amikor felhívta Váradi Lászlót. V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester férjét. Neki a kormánypárti politikus felajánlotta, hogy „lehúzza a listáról”. Az egyelőre biztosnak tűnik, hogy az adatbázis nincs összefésülve a regisztrációra használt portál, a vakcinainfo.gov.hu adatbázisával, mert a fideszesek felhívtak olyanokat is, akik már megkapták az oltást, vagy már rég regisztráltak, és olyanokat is, akik nem regisztráltak, és nem is akarnak oltást.

A 24.hu kérdésére a Fidesz elég szűkszavúan válaszolt:

A járvány legyőzése csak az oltással lehetséges. A Fidesz ezért telefonon is arra biztat mindenkit – aki hozzájárult a kapcsolattartáshoz –, hogy regisztráljon és oltakozzon

– olvasható a kormánypárti közleményben.