Máris megtelt a gyerekek számára nyitott poszt-Covid-ambulancia

Nemcsak a fertőzöttek száma emelkedett a második és harmadik hullám idején, de jelentősen nőtt azon a gyerekek száma is, akik elkapták a koronavírust. Ahogy arról már tegnap írtunk, a Covid–19 után sok beteg az első, akut szakaszból történt gyógyulás után sem érzi magát teljesen tünetmentesnek, nem tér vissza a fertőzés előtti állapotba.

Dr. Krivácsy Péter, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi betegellátó osztályának vezetője hívta fel a figyelmet, hogy azoknál a betegeknél,

akik átestek a koronavíruson, néhány esetben hosszú távú és az életminőséget befolyásoló szövődmények alakulnak ki, amelyek mind a felnőtteket, mind a gyerekeket érintik.

Az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségin dolgozó orvosai azt tapasztalták, hogy nőtt azoknak a gyerekeknek a száma is, akiknél 6-8 héttel vagy akár még több idővel a fertőzés után is elhúzódó, makacs és az életminőségüket jelentősen rontó tünetek maradtak fenn – magyarázta dr. Krivácsy Péter.

A klinikai főorvos a múlt héten számolt be arról, hogy külön gyerekek számára post-Covid-ambulancia nyílt az I. Számú Gyermekgyógyászati Klinikán.

A járvány átírta a mi életünket is. Nekünk pedig reagálnunk kell azokra a kihívásokra, amelyek most megjelennek. A long Covid-szindróma elég új entitás. A Covid-betegségen átesett emberek – felnőttek és gyerekek – egy részénél hosszú távú és az esetek nagy részében az életminőséget elég jelentősen befolyásoló tünetek alakulnak ki. Ez az ambulancia arra hivatott, hogy ezeket a betegeket kivizsgálja, és lehetőleg kiutakat mutasson nekik

– számolt be részletesen a Life Tv egyik reggeli adásában dr. Krivácsy Péter a gyerekeket érintő poszt-Covid-betegségről és annak tüneteiről.

A főorvos az eddigi tapasztalatok alapján elmondta, hogy az első 15-20 gyerek fejfájással, fáradékonysággal, hangulatzavarral érkezett a klinikára, de a tünetek széles skáláját mutatja, hogy a mintegy 20 gyerek majdnem 50 tünetet produkált, többek közt légzési, keringési nehézségekről számolnak be, de emellett bőrtünetek is jelentkeztek egyeseknél.

Mivel a tünetek nagyon sokszínűek lehetnek, ezért számos orvosi területről vontak be szakembereket: kardiológus, pulmonológus, gasztroenterológus, pszichiáter és neurológus szakember is segíti a betegellátást. Minden páciens esetében először egy laboratóriumi tesztekből és esetenként képalkotó eljárásokból álló alapvizsgálatot végeznek, ezt követően pedig a tünetektől függően vonnak be más orvosokat is a kezelésbe. A gyerekek életminőségét, tüneteik alakulását havi rendszerességgel ellenőrzik.

Az orvos a gyerekek életkora kapcsán kifejtette, legtöbb betegük általános vagy középiskolás, de nem tudják, hogy a harmadik hullám hány éves gyerekeket érint, ezért előfordulhat, hogy akár kisebbek is érintettek lesznek.

A klinika csütörtökön jelentette be az ambulancia nyitását, délutánra pedig már júliusig beteltek az időpontok.

Az ambulancia heti kétórás rendelési idővel indul, szerdán 8 és 10 óra között, ezt igénytől függően tovább bővíthetik a későbbiekben. A közlemény szerint nincs szükség beutalóra, időpontot foglalni a klinika oldalán lehet.

(Borítókép: Beteg gyermeket kísérnek vizsgálatra egy orosz kórházban 2020. április 26-án. Fotó: Valery Sharifulin / TASS / Getty Images)