Orbán Viktor: Egyelőre nincs lazítás, később nyithatnak az iskolák

A kormányfő kiemelten fontos témákról nyilatkozott reggeli interjújában:

Mikor nyithatnak az iskolák, óvodák?

Szabad lesz-e a nyár?

Mi a helyzet a vakcinabeszerzésekkel?

Módosul-e a boltzár?

A miniszterelnök szerint a járványügyi szakemberek a jelen helyzetben minden lazítást elleneznek, így addig semmilyen újranyitásról nem lehet szó, amíg a 65 év feletti regisztráltak meg nem kapják a vakcinát – erre valamikor a nagyhéten vagy az azt követő héten kerülhet sor, a 2,5 millió beoltott elérésével. Csúszik az oktatási intézmények újranyitása is, amelyet a pedagógusok beoltásához próbálnak kötni.

Reális arra az esély, hogy hogy április 19-én újraindulnak az óvodák, iskolák

– jelentette be pénteki rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, a gyerekek iskolai visszaengedésének azonban előfeltételei vannak. „Ez esetben el kell fogadni a pedagógusok előrevételét az oltási rendben, ezért mindenki más megértését kérjük” – mondta a kormányfő. Közölte továbbá, hogy nemcsak a pedagógusokat, de az egyéb iskolai dolgozókat is be kell oltani. 120 ezer emberről van szó, akik közül eddig 20 ezren kapták meg a vakcinát.

A rádióinterjú további fontos témája a boltok nyitvatartása volt.

Mint mondta, amint a járványügyi helyzet ezt megengedi, átállunk a négyzetméter-alapú korlátozásra, azaz egyszerre egy boltban 10 négyzetméterenként lehet egy ember. Kérdésre válaszolva a miniszterelnök azt is elárulta, megfontolják, hogy kitolják a nyitvatartási időt, ezzel együtt a kijárási korlátozást is, hogy ne legyen tolongás a boltok előtt. Az üzletek így egészen este 9-ig nyitva lehetnének, a kijárási korlátozás pedig a mostani 8 helyett csak este 10-től élhetne. Azt hozzátette, hogy erről még most is tárgyal az operatív törzs, mihelyst döntenek, a Magyar Közlönyben ott lesznek a részletszabályok.

A nagyhétre vonatkozó szabályokról még mindig nem tudott konkrétumokat közölni, mint mondta, tudja, hogy ez az időszak mennyire fontos a szolgáltatóknak, de a járványügyi szakemberek ellenzik a lazítást. Nehéz időszak ez – értékelt a miniszterelnök. Amellett, hogy beolvasta a napi koronavírus-adatokat, rámutatott: a harmadik hullám oka, hogy a brit variáns vált meghatározóvá.

Ráadásul a fiatalok is veszélyben vannak, egyre többen vannak kórházban, elhúzódó betegséget okozva nekik

– hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Újra arra kérte az embereket, hogy mindenki tartsa be a szabályokat.

Tegnap az oltási kampány felgyorsítása és a megbízható vakcinaellátás voltak a főbb témák az uniós állam- és kormányfők csütörtökön kezdődött videokonferenciáján. A műsorban ezt, tehát a vakcinabeszerzések kérdéskörét is érintették. Orbán Viktor szerint rossz döntés volt, hogy a vakcinák beszerzését a nyugati gyógyszergyárakból az uniós miniszterelnökök átengedték Brüsszelnek. „Elrontottuk, rosszul döntöttünk, azt kellett volna mondani, hogy mindenki maga intézze a beszerzéseket, de az volt a közbölcsesség, hogy együtt talán sikerülni fog” – húzta alá.

Emlékeztetett: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter novemberben szólt, hogy baj lesz, ezért tárgyalni kezdtek Oroszországgal és Kínával. Akik csak most kezdik el a tárgyalásokat, azoknak be kell állniuk abba a sorba, amelyben Magyarország már jó helyen, elöl van – magyarázta.

A kormányfő közölte:

400 ezer vakcina van, amellyel oltanak, 1,8 millió embert oltottak már be;

594 ezren pedig már a második adagot is megkapták;

250 ezer orosz vakcina van a raktárakban, ezek feloldásra várnak;

továbbá 517 ezer adag azért van raktárban, mert a második oltásra vannak eltéve.

A keleti vakcinák időben beszerzése miatt pedig szabad nyarunk lesz, bár lehetnek olyan rendezvények, amelyekre csak védettségi kártyával lehet majd bemenni.

(Borítókép: Orbán Viktor interjút ad a Jó reggelt Magyarország! című műsorban Nagy Katalin műsorvezetőnek a Kossuth rádió stúdiójában 2021. március 26-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)